Сообщение ivanes » 08 мар 2020, 18:19

Как Bellingcat отслеживал российский ракетный комплекс на Украине60 минут продюсер Генри Шустер объясняет эволюцию сюжета на MH17Реконструкция MH17 раскрывает заключительные моменты обреченного полетаВы не знали,что МН-17 подставил украинский диспетчер под удар.Международная линия полета проходит южнее.диспетчер МН-17 направила севернее этот трассы.Диспетчер украинский исчез.Разговор о координата встречи ростовского диспетчера сохранен. Все фото движения Бука и свидетельские показания с искажениями предоставила СБУ.На место никто из следователей не выезжал. Пошли разговоры,что и Бука не было,а был самолет.Разведка Голландии доложила.Не читали?Если два самолета в небе и один ниже,то Бук смахнул бы маленький самолетик.Он ниже и горячей."Служба военной разведки Нидерландов установила, что на месте крушения Boeing MH17 в Донбассе не было ЗРК "Бук".Оказывается, нидерландские разведчики изначально знали, что MH17 не мог быть сбит "Буком", так как пролетал вне зоны досягаемости всех используемых РФ и Украиной этого типа ЗРК. Более того, в районе крушения самолета "Буков" не было.Все шесть украинских прокуроров, расследовавших трагедию Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, отстранены от работы в рамках новой антикоррупционной реформы, сообщает нидерландская газета NRC Next. "Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы. Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором”, - пишет газета.Кроме этого, свидетель по делу крушения малайзийского "Боинга" Владимир Цемах рассказал, как украинские спецслужбы оказывали на него давление, чтобы добиться от него нужных показаний.Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - цитирует адвоката одного обвиняемого Кутьину ТАСС.Цемаху отказали во вьзде на суд.