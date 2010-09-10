Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7219
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:48

Новость с Украины.Чернобыльскую и Запорожскую АЭС охраняют десакнтура из России и бойца Нацгвардии Украины.Киев,Харьков и Мариуполь окружены.Бойцы ДНР и ЛНР приблизились к границам Луганской и Донецкой обл. Украину покинуло более 150 тыс жителей.В основном в Польшу,Словакию и Венгрию.
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