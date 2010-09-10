Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Новость с Украины.Чернобыльскую и Запорожскую АЭС охраняют десакнтура из России и бойца Нацгвардии Украины.Киев,Харьков и Мариуполь окружены.Бойцы ДНР и ЛНР приблизились к границам Луганской и Донецкой обл. Украину покинуло более 150 тыс жителей.В основном в Польшу,Словакию и Венгрию.
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