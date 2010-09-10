Сообщение ivanes » Сегодня, 14:48

Новость с Украины.Чернобыльскую и Запорожскую АЭС охраняют десакнтура из России и бойца Нацгвардии Украины.Киев,Харьков и Мариуполь окружены.Бойцы ДНР и ЛНР приблизились к границам Луганской и Донецкой обл. Украину покинуло более 150 тыс жителей.В основном в Польшу,Словакию и Венгрию.