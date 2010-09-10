Ваши методы контрацепции

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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:49

У меня миома и мне спираль ставить нельзя, противозачаточные таблетки тоже противопоказаны. Поэтому прерванный половой акт и подсчет безопасных дней. Так и живем.
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 15:54

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Agneshka » Вчера, 23:40

Гормональное кольцо новаринг пробовала и сейчас стоит спираль. спиралью более довольна, все без заморочек)
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