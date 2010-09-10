Ваши методы контрацепции
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Re: Ваши методы контрацепции
У меня миома и мне спираль ставить нельзя, противозачаточные таблетки тоже противопоказаны. Поэтому прерванный половой акт и подсчет безопасных дней. Так и живем.
Re: Ваши методы контрацепции
Гормональное кольцо новаринг пробовала и сейчас стоит спираль. спиралью более довольна, все без заморочек)
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