Ваши методы контрацепции

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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:49

У меня миома и мне спираль ставить нельзя, противозачаточные таблетки тоже противопоказаны. Поэтому прерванный половой акт и подсчет безопасных дней. Так и живем.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Vitaminka » 35 минут назад

Таблетки пью гормональные. Презервативы с мужем не любим(((
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