Сообщение Lebedeva » 21 мар 2014, 10:54

ALFA писал(а): Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?

Fafhrd писал(а): Может вам предложить попить травяные капсулы Тонгкат, они на здоровье вообще не влияют. Да и секс такой оболденный с ними, мы их с мужем пьём- результат не могу даже передать словами.

Ставлю каждые 3 месяца кольцо новаринг. Мне очень нравится, вот за 2 года постоянного использования, меня не подвело. Очень удобно, что раз поставил и на 3 месяца забыл. Вреда для своего организма тоже никакого не заметила. Так что советую.И от нежелательной беременности они тоже защищают?