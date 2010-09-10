Ваши методы контрацепции
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Ваши методы контрацепции
Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?
Re: Ваши методы контрацепции
Может вам предложить попить травяные капсулы Тонгкат, они на здоровье вообще не влияют. Да и секс такой оболденный с ними, мы их с мужем пьём- результат не могу даже передать словами.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Ваши методы контрацепции
зато влияют на грамотность, болда...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Ваши методы контрацепции
ALFA писал(а):Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?
Ставлю каждые 3 месяца кольцо новаринг. Мне очень нравится, вот за 2 года постоянного использования, меня не подвело. Очень удобно, что раз поставил и на 3 месяца забыл. Вреда для своего организма тоже никакого не заметила. Так что советую.
И от нежелательной беременности они тоже защищают?Fafhrd писал(а):Может вам предложить попить травяные капсулы Тонгкат, они на здоровье вообще не влияют. Да и секс такой оболденный с ними, мы их с мужем пьём- результат не могу даже передать словами.
Re: Ваши методы контрацепции
А что такого в таблетках ужасного?
Дамы, сейчас не то время, когда от ОК усы начинают расти.
Пила до беременности, и после. Жива пока.
Дамы, сейчас не то время, когда от ОК усы начинают расти.
Пила до беременности, и после. Жива пока.
Re: Ваши методы контрацепции
А я таблетки не люблю... презервативы самое удобное
Re: Ваши методы контрацепции
что применять лучше с врачом подбирать, мне таблетки вообще не подходят, цикл резко сбивается
Re: Ваши методы контрацепции
Мне врач прописывал ОК Ярина, вот аннотация к ним http://nebolet.com/spisok-lekarstv/jarina.html . Скажу честно, страшно было начинать, усы, лишние килограми и прочие стереотипы) Плюс врач никаких анализов не проводил, просто покупай эти. Поэтому я пошла еще к парочке, я так понимаю у них анализы брать вообще не принято, когда гормональные таблетки прописывают... В общем, в итоге нашла я нова-ринг. как писалось вище. Только он не на 3 месяца у меня ( я о таком, если честно не слышала) а на месяц. В первый день менструации вставляешь, проходит 3-4 недели - вынимаешь. Дискомфорта-никакиго. Во время секса не ощущается ни вами ни партнером. Ну и никак на вес там не влияют, так как не проходят через ЖКТ.
Re: Ваши методы контрацепции
Ярина самая лучшая. Знаю не по собственному опыту, после того, как бросаешь пить ее, через 2 месяца уходят набранные кило сами по себе.
- serafim666
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 12:32
Re: Ваши методы контрацепции
Девочки, зачем вам это? Не убивайте нашу нацию.
Re: Ваши методы контрацепции
Пользуемся презервативами.
Re: Ваши методы контрацепции
и мы тоже ими
Re: Ваши методы контрацепции
Fes писал(а):что применять лучше с врачом подбирать, мне таблетки вообще не подходят, цикл резко сбивается
Первый раз такое слышу. Обычно во время приема таблеток наоборот все - цикл как часы.
Re: Ваши методы контрацепции
5 лет использую гормональные препараты. Пила сначала Лендинет 32 (или Линдинет), сейчас уже не вспомню. Позже решила попробовать препарат с антиандрогенами, так как прыщики высыпали с небывалым буйством - в 16 такого не было. Выбор остановила на Хлое. Что касается усов, веса и других страшилок - изменений не было, а вот кожа на лице и правда без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу), боли менструальные (от которых раньше только кеторол спасал) исчезли. Хлое уже 3,5 лет принимаю (с перерывами на 1-2 месяца каждые 6-8).
Минус - угнетенное либидо.
Минус - угнетенное либидо.
Re: Ваши методы контрацепции
с врачом это надо подбирать, а не на форуме, это ж ваше здоровье!
Re: Ваши методы контрацепции
ALFA писал(а):Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?
У нас только презервативы в приоритете.
Re: Ваши методы контрацепции
митиор писал(а):А я люблю разнообразие в этом деле, поэтому внимательно изучаем все виды современной контрацепции kontratcepciya.ru а потом пробуем в реальной жизни.
А вы с гречей или с макаронами?
Судя по анекдоту в другой теме, вы наверное телом достигли, а умом пока нет. Понимаю вашего напарника, ему повезло в плане разнообразия.За анал не спрашиваю, сейчас что практикуете?
Re: Ваши методы контрацепции
Nasti писал(а):В последнее время - это молитва)))
эт хорошо, что вы не размножаетесь. продолжайте в тоже духе
Re: Ваши методы контрацепции
У меня миома и мне спираль ставить нельзя, противозачаточные таблетки тоже противопоказаны. Поэтому прерванный половой акт и подсчет безопасных дней. Так и живем.
Re: Ваши методы контрацепции
Последнее время только Vizit пользуемся. Правильно говорят - лучше заплатить за качество и быть уверенной, что они не подведут, чем потом переживать, что беременность получилась незапланированной. Мне удобней Визит через интернет-аптеку заказывать. Муж тоже доволен, говорит что чувствительность не притупляют.
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