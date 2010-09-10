Ваши методы контрацепции

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ALFA
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:18

Ваши методы контрацепции

Сообщение ALFA » 18 мар 2014, 13:16

Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Fafhrd » 18 мар 2014, 13:29

Может вам предложить попить травяные капсулы Тонгкат, они на здоровье вообще не влияют. Да и секс такой оболденный с ними, мы их с мужем пьём- результат не могу даже передать словами.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение ФрекенСнорк » 18 мар 2014, 13:40

зато влияют на грамотность, болда...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Lebedeva
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 14:37

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Lebedeva » 21 мар 2014, 10:54

ALFA писал(а):Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?

Ставлю каждые 3 месяца кольцо новаринг. Мне очень нравится, вот за 2 года постоянного использования, меня не подвело. Очень удобно, что раз поставил и на 3 месяца забыл. Вреда для своего организма тоже никакого не заметила. Так что советую.
Fafhrd писал(а):Может вам предложить попить травяные капсулы Тонгкат, они на здоровье вообще не влияют. Да и секс такой оболденный с ними, мы их с мужем пьём- результат не могу даже передать словами.
И от нежелательной беременности они тоже защищают?
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Sancho
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 16:09

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Sancho » 29 мар 2014, 18:00

А что такого в таблетках ужасного?
Дамы, сейчас не то время, когда от ОК усы начинают расти.
Пила до беременности, и после. Жива пока.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Lira » 27 авг 2014, 09:54

А я таблетки не люблю... презервативы самое удобное
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Fes
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 21:17

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Fes » 31 авг 2014, 22:21

что применять лучше с врачом подбирать, мне таблетки вообще не подходят, цикл резко сбивается
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Natti
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 22:30

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Natti » 30 авг 2015, 10:58

Мне врач прописывал ОК Ярина, вот аннотация к ним http://nebolet.com/spisok-lekarstv/jarina.html . Скажу честно, страшно было начинать, усы, лишние килограми и прочие стереотипы) Плюс врач никаких анализов не проводил, просто покупай эти. Поэтому я пошла еще к парочке, я так понимаю у них анализы брать вообще не принято, когда гормональные таблетки прописывают... В общем, в итоге нашла я нова-ринг. как писалось вище. Только он не на 3 месяца у меня ( я о таком, если честно не слышала) а на месяц. В первый день менструации вставляешь, проходит 3-4 недели - вынимаешь. Дискомфорта-никакиго. Во время секса не ощущается ни вами ни партнером. Ну и никак на вес там не влияют, так как не проходят через ЖКТ.
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astral
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 11:18
Откуда: Рязань

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение astral » 08 сен 2015, 15:54

Ярина самая лучшая. Знаю не по собственному опыту, после того, как бросаешь пить ее, через 2 месяца уходят набранные кило сами по себе.
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serafim666
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 12:32

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение serafim666 » 24 сен 2015, 12:36

Девочки, зачем вам это? Не убивайте нашу нацию.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Alisik » 20 ноя 2015, 10:24

Пользуемся презервативами.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение ambition » 23 ноя 2015, 11:53

и мы тоже ими
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение sellenna » 23 ноя 2015, 12:51

Fes писал(а):что применять лучше с врачом подбирать, мне таблетки вообще не подходят, цикл резко сбивается


Первый раз такое слышу. Обычно во время приема таблеток наоборот все - цикл как часы.
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Ошибка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:59

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Ошибка » 05 янв 2016, 00:49

5 лет использую гормональные препараты. Пила сначала Лендинет 32 (или Линдинет), сейчас уже не вспомню. Позже решила попробовать препарат с антиандрогенами, так как прыщики высыпали с небывалым буйством - в 16 такого не было. Выбор остановила на Хлое. Что касается усов, веса и других страшилок - изменений не было, а вот кожа на лице и правда без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу), боли менструальные (от которых раньше только кеторол спасал) исчезли. Хлое уже 3,5 лет принимаю (с перерывами на 1-2 месяца каждые 6-8).
Минус - угнетенное либидо.
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение БМВ3 » 12 янв 2016, 09:37

с врачом это надо подбирать, а не на форуме, это ж ваше здоровье!
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 14:48

ALFA писал(а):Вопрос больше к женской половине форума.. Какой метод контрацепции используете и нравится ли он вам? Не было ли промахов? Мне нужно что то более удобное, чем презерватив и менее безвредное чем гормональные таблетки… Что посоветуете?

У нас только презервативы в приоритете.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение listen10 » 27 ноя 2016, 09:36

митиор писал(а):А я люблю разнообразие в этом деле, поэтому внимательно изучаем все виды современной контрацепции kontratcepciya.ru а потом пробуем в реальной жизни.

А вы с гречей или с макаронами?
Судя по анекдоту в другой теме, вы наверное телом достигли, а умом пока нет. Понимаю вашего напарника, ему повезло в плане разнообразия.За анал не спрашиваю, сейчас что практикуете?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1356
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение koten » 30 дек 2016, 13:03

Nasti писал(а):В последнее время - это молитва)))

эт хорошо, что вы не размножаетесь. продолжайте в тоже духе
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:49

У меня миома и мне спираль ставить нельзя, противозачаточные таблетки тоже противопоказаны. Поэтому прерванный половой акт и подсчет безопасных дней. Так и живем.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Vitaminka » 50 минут назад

Последнее время только Vizit пользуемся. Правильно говорят - лучше заплатить за качество и быть уверенной, что они не подведут, чем потом переживать, что беременность получилась незапланированной. Мне удобней Визит через интернет-аптеку заказывать. Муж тоже доволен, говорит что чувствительность не притупляют.
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