Ваши методы контрацепции

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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Ложкина » 27 сен 2019, 23:48

А что в обычной аптеке нет таких? Мне кажется я видела, с пиджачками на упаковке.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Vitaminka » Вчера, 23:11

Да да, они самые. Линейка большая и пиджачки разные. Мы предпочитаем с мужем Визит ультра тонкие, очень классные, вообще не ощущаются.
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