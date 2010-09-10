Ваши методы контрацепции
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Re: Ваши методы контрацепции
А что в обычной аптеке нет таких? Мне кажется я видела, с пиджачками на упаковке.
Re: Ваши методы контрацепции
Да да, они самые. Линейка большая и пиджачки разные. Мы предпочитаем с мужем Визит ультра тонкие, очень классные, вообще не ощущаются.
Re: Ваши методы контрацепции
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем самостоятельно назначать себе противозачаточные препараты. Можете не попасть и навредить себе.
Re: Ваши методы контрацепции
Все так говорят, а по факту у врача сто лет не были и таблетки себе выписывают сами
Re: Ваши методы контрацепции
Я наблюдаюсь в женской клинике "Медок". Мне там по результатам обследований врач назначал оральные контрацептивы.
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