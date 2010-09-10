Ваши методы контрацепции

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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Ложкина » 27 сен 2019, 23:48

А что в обычной аптеке нет таких? Мне кажется я видела, с пиджачками на упаковке.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Vitaminka » 30 сен 2019, 23:11

Да да, они самые. Линейка большая и пиджачки разные. Мы предпочитаем с мужем Визит ультра тонкие, очень классные, вообще не ощущаются.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Voed » 23 окт 2019, 22:11

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем самостоятельно назначать себе противозачаточные препараты. Можете не попасть и навредить себе.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Малинка90 » Вчера, 15:31

Все так говорят, а по факту у врача сто лет не были и таблетки себе выписывают сами
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Ваши методы контрацепции

Сообщение Voed » Вчера, 20:22

Я наблюдаюсь в женской клинике "Медок". Мне там по результатам обследований врач назначал оральные контрацептивы.
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