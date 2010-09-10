Ваши методы контрацепции
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Ваши методы контрацепции
А что в обычной аптеке нет таких? Мне кажется я видела, с пиджачками на упаковке.
Re: Ваши методы контрацепции
Да да, они самые. Линейка большая и пиджачки разные. Мы предпочитаем с мужем Визит ультра тонкие, очень классные, вообще не ощущаются.
Re: Ваши методы контрацепции
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем самостоятельно назначать себе противозачаточные препараты. Можете не попасть и навредить себе.
Re: Ваши методы контрацепции
Все так говорят, а по факту у врача сто лет не были и таблетки себе выписывают сами
Re: Ваши методы контрацепции
Я наблюдаюсь в женской клинике "Медок". Мне там по результатам обследований врач назначал оральные контрацептивы.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Ваши методы контрацепции
Девочки, из личного изучения вопроса: за КОК - только к доктору, несмотря на советы подруг, форумов и рекламу.
Их применение оправдано только при регулярной половой жизни.
Ну и все-таки гормональный фон - штука тонкая, поэтому родите сначала хотя бы одного, а потом уже - КОК.
Чуть не забыл, недавно спрашивали про ремонт частотников, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Их применение оправдано только при регулярной половой жизни.
Ну и все-таки гормональный фон - штука тонкая, поэтому родите сначала хотя бы одного, а потом уже - КОК.
Чуть не забыл, недавно спрашивали про ремонт частотников, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость