Сообщение ZZ » 15 фев 2015, 20:06

Мужская сборная сейчас неплохо выглядит, а вот с женской проблема! А Шипулин молодец, сделал Шемпа красиво. Ибо не фиг по чужим лыжам топтаться!

Мир такой, каким ты его хочешь видеть.