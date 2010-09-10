А есть тут любители биатлона?

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение ZZ » 15 фев 2015, 20:06

Мужская сборная сейчас неплохо выглядит, а вот с женской проблема! А Шипулин молодец, сделал Шемпа красиво. Ибо не фиг по чужим лыжам топтаться! :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение UNCLE1911 » 15 фев 2015, 21:51

Какие тут, однако, глыбокомысленные спецы собрались.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение Док » 28 фев 2015, 15:10

Князь писал(а):Оказалось что открытие стадиона было сегодня
http://www.rzn.info/news/2015/1/28/v-ry ... pyati.html

Побывал там. Левый домик (раздевалка, в правом не был) внутри по кругу увешан фотографиями О.Ковалёва.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение UNCLE1911 » 28 фев 2015, 22:14

А где плакат?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение Док » 01 мар 2015, 05:06

На подначку слабО.
Your friend in time Emmet L.Brown
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение ZZ » 12 мар 2015, 13:12

Юрлова - молодец!!! :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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MSN
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:10

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение MSN » 25 дек 2015, 17:08

Я люблю смотреть биатлон, один из самых классных видов спорта.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: А есть тут любители биатлона?

Сообщение polpol » Вчера, 22:00

ZZ писал(а):Какие стероиды посоветуете с минимальными побочками после применения?

При адекватном применении Суставона https://biceps-ua.com/sustanon.html ваши результаты будут стабильные, феномен отката минимальным, а побочный эффект вообще будет отсутствовать. Правда некоторые "профессионалы" склонны полагать, что эти курсы Суставона "слишком слабые и короткие", поэтому и результаты будут не очень хорошие, однако я это легко опровергну на своём примере...
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