А есть тут любители биатлона?
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Re: А есть тут любители биатлона?
Мужская сборная сейчас неплохо выглядит, а вот с женской проблема! А Шипулин молодец, сделал Шемпа красиво. Ибо не фиг по чужим лыжам топтаться!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: А есть тут любители биатлона?
Какие тут, однако, глыбокомысленные спецы собрались.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: А есть тут любители биатлона?
Князь писал(а):Оказалось что открытие стадиона было сегодня
http://www.rzn.info/news/2015/1/28/v-ry ... pyati.html
Побывал там. Левый домик (раздевалка, в правом не был) внутри по кругу увешан фотографиями О.Ковалёва.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: А есть тут любители биатлона?
А где плакат?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: А есть тут любители биатлона?
На подначку слабО.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: А есть тут любители биатлона?
Юрлова - молодец!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: А есть тут любители биатлона?
Я люблю смотреть биатлон, один из самых классных видов спорта.
Re: А есть тут любители биатлона?
ZZ писал(а):Какие стероиды посоветуете с минимальными побочками после применения?
При адекватном применении Суставона https://biceps-ua.com/sustanon.html ваши результаты будут стабильные, феномен отката минимальным, а побочный эффект вообще будет отсутствовать. Правда некоторые "профессионалы" склонны полагать, что эти курсы Суставона "слишком слабые и короткие", поэтому и результаты будут не очень хорошие, однако я это легко опровергну на своём примере...
Re: А есть тут любители биатлона?
polpol писал(а):ZZ писал(а):Какие стероиды посоветуете с минимальными побочками после применения?
При адекватном применении Суставона https://biceps-ua.com/sustanon.html ваши результаты будут стабильные, феномен отката минимальным, а побочный эффект вообще будет отсутствовать. Правда некоторые "профессионалы" склонны полагать, что эти курсы Суставона "слишком слабые и короткие", поэтому и результаты будут не очень хорошие, однако я это легко опровергну на своём примере...
забанить !!!! развод!!! куда смотрит админ!!!!
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