Удаление татуировок лазером.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Удаление татуировок лазером.
Полное удаление татуировок и перманентного макияжа (татуажа) без ожогов и рубцов. Лазер нового поколения ND:YAG Q-switch. Тату-кабинет на Московском. Запись по тел. 8-960-577-17-70
УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА:
брови - 3000 руб., частичное удаление - от 1000 руб.;
губы - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
веки - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;
50 кв.см – 4000 руб.;
45 кв.см – 3800 руб.;
40 кв.см – 3700 руб.;
35 кв.см – 3500 руб.;
30 кв.см – 3200 руб.;
25 кв.см-3000 руб.;
20 кв.см – 2600 руб.;
15 кв.см – 2200 руб.;
10 кв.см – 1700 руб.;
5 кв.см – 1000 руб.
УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА:
брови - 3000 руб., частичное удаление - от 1000 руб.;
губы - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
веки - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;
50 кв.см – 4000 руб.;
45 кв.см – 3800 руб.;
40 кв.см – 3700 руб.;
35 кв.см – 3500 руб.;
30 кв.см – 3200 руб.;
25 кв.см-3000 руб.;
20 кв.см – 2600 руб.;
15 кв.см – 2200 руб.;
10 кв.см – 1700 руб.;
5 кв.см – 1000 руб.
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В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Удаление татуировок лазером.
Удаление некачественного татуажа бровей. Фото до и сразу после первой процедуры на неодимовом лазере в Тату-кабинете на Московском, тел. 8-960-577-17-70.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Удаление татуировок лазером.
Удаление некачественного татуажа бровей за один сеанс неодимовым лазером. Тату-кабинет на Московсвом, т. 8-960-577-17-70.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Удаление татуировок лазером.
Скидки на удаление татуировок и татуажа в тату-кабинете на Московском!
Удаление татуировок: от 40 руб за кв.см;
100 кв. см. (две сигаретные пачки) ..................... 4 000 руб.;
50 кв.см (одна сигаретная пачка) ........................ 3000 руб.;
45 кв.см .................................................................. 2800 руб.;
40 кв.см .................................................................. 2700 руб.;
35 кв.см .................................................................. 2500 руб.;
30 кв.см .................................................................. 2200 руб.;
25 кв.см ................................................................. 2000 руб.;
20 кв.см (спичечный коробок) ............................. 1800 руб.;
15 кв.см ................................................................. 1600 руб.;
10 кв.см ................................................................. 1300 руб.;
5 кв.см ................................................................... 1000 руб.;
1 кв.см ..................................................................... 500 руб.
Удаление татуажа:
Губы, брови, веки ....................................1 500 руб.
Мушки. точки, кляксы ............................... 500 руб.
Удаление татуировок: от 40 руб за кв.см;
100 кв. см. (две сигаретные пачки) ..................... 4 000 руб.;
50 кв.см (одна сигаретная пачка) ........................ 3000 руб.;
45 кв.см .................................................................. 2800 руб.;
40 кв.см .................................................................. 2700 руб.;
35 кв.см .................................................................. 2500 руб.;
30 кв.см .................................................................. 2200 руб.;
25 кв.см ................................................................. 2000 руб.;
20 кв.см (спичечный коробок) ............................. 1800 руб.;
15 кв.см ................................................................. 1600 руб.;
10 кв.см ................................................................. 1300 руб.;
5 кв.см ................................................................... 1000 руб.;
1 кв.см ..................................................................... 500 руб.
Удаление татуажа:
Губы, брови, веки ....................................1 500 руб.
Мушки. точки, кляксы ............................... 500 руб.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
Re: Удаление татуировок лазером диодным профессиональным
heisenberg писал(а):Полное удаление татуировок и перманентного макияжа (татуажа) без ожогов и рубцов. Лазер нового поколения ND:YAG Q-switch. Тату-кабинет на Московском. Запись по тел. 8-960-577-17-70
УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА:
брови - 3000 руб., частичное удаление - от 1000 руб.;
губы - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
веки - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;
Используем диодный профессиональный лазер
от РосМедСис.
50 кв.см – 4000 руб.;
45 кв.см – 3800 руб.;
40 кв.см – 3700 руб.;
35 кв.см – 3500 руб.;
30 кв.см – 3200 руб.;
25 кв.см-3000 руб.;
20 кв.см – 2600 руб.;
15 кв.см – 2200 руб.;
10 кв.см – 1700 руб.;
5 кв.см – 1000 руб.
используете диодный лазер?
5 сообщений • Страница 1 из 1
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