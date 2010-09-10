Сообщение heisenberg » 25 мар 2014, 13:07

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УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;



50 кв.см – 4000 руб.;

45 кв.см – 3800 руб.;

40 кв.см – 3700 руб.;

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30 кв.см – 3200 руб.;

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20 кв.см – 2600 руб.;

15 кв.см – 2200 руб.;

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5 кв.см – 1000 руб.

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