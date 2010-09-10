Удаление татуировок лазером.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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heisenberg
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Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
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Удаление татуировок лазером.

Сообщение heisenberg » 25 мар 2014, 13:07

Полное удаление татуировок и перманентного макияжа (татуажа) без ожогов и рубцов. Лазер нового поколения ND:YAG Q-switch. Тату-кабинет на Московском. Запись по тел. 8-960-577-17-70

УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА:

брови - 3000 руб., частичное удаление - от 1000 руб.;
губы - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
веки - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;

50 кв.см – 4000 руб.;
45 кв.см – 3800 руб.;
40 кв.см – 3700 руб.;
35 кв.см – 3500 руб.;
30 кв.см – 3200 руб.;
25 кв.см-3000 руб.;
20 кв.см – 2600 руб.;
15 кв.см – 2200 руб.;
10 кв.см – 1700 руб.;
5 кв.см – 1000 руб.
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В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
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Re: Удаление татуировок лазером.

Сообщение heisenberg » 08 май 2014, 23:52

Изображение

Удаление некачественного татуажа бровей. Фото до и сразу после первой процедуры на неодимовом лазере в Тату-кабинете на Московском, тел. 8-960-577-17-70.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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heisenberg
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Сообщения: 135
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Re: Удаление татуировок лазером.

Сообщение heisenberg » 14 май 2014, 14:10

Изображение
Удаление некачественного татуажа бровей за один сеанс неодимовым лазером. Тату-кабинет на Московсвом, т. 8-960-577-17-70.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Re: Удаление татуировок лазером.

Сообщение heisenberg » 14 май 2014, 14:14

Скидки на удаление татуировок и татуажа в тату-кабинете на Московском!

Удаление татуировок: от 40 руб за кв.см;

100 кв. см. (две сигаретные пачки) ..................... 4 000 руб.;
50 кв.см (одна сигаретная пачка) ........................ 3000 руб.;
45 кв.см .................................................................. 2800 руб.;
40 кв.см .................................................................. 2700 руб.;
35 кв.см .................................................................. 2500 руб.;
30 кв.см .................................................................. 2200 руб.;
25 кв.см ................................................................. 2000 руб.;
20 кв.см (спичечный коробок) ............................. 1800 руб.;
15 кв.см ................................................................. 1600 руб.;
10 кв.см ................................................................. 1300 руб.;
5 кв.см ................................................................... 1000 руб.;
1 кв.см ..................................................................... 500 руб.

Удаление татуажа:

Губы, брови, веки ....................................1 500 руб.
Мушки. точки, кляксы ............................... 500 руб.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: Удаление татуировок лазером диодным профессиональным

Сообщение Kashevar » Сегодня, 14:22

heisenberg писал(а):Полное удаление татуировок и перманентного макияжа (татуажа) без ожогов и рубцов. Лазер нового поколения ND:YAG Q-switch. Тату-кабинет на Московском. Запись по тел. 8-960-577-17-70

УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА:

брови - 3000 руб., частичное удаление - от 1000 руб.;
губы - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;
веки - 3000 руб., частичное - от 1000 руб.;

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК: от 80 руб за кв.см;
Используем диодный профессиональный лазер
от РосМедСис.
50 кв.см – 4000 руб.;
45 кв.см – 3800 руб.;
40 кв.см – 3700 руб.;
35 кв.см – 3500 руб.;
30 кв.см – 3200 руб.;
25 кв.см-3000 руб.;
20 кв.см – 2600 руб.;
15 кв.см – 2200 руб.;
10 кв.см – 1700 руб.;
5 кв.см – 1000 руб.



используете диодный лазер?
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