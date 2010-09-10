Период простуд.
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Re: Период простуд.
Я в этот период пью витамины.
Re: Период простуд.
Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Период простуд.
Мы приспособились лечиться эргофероном http://ergoferon.ru/instruction/, удобно, что его нужно растворять во рту, даже запивать не нужно и что он хорошо помогает, скорая помощь. Но не каждую вирусную так лечимся, вот сейчас старшая болеет на народных средствах, чаи, правда для горла таблетки рассасывает и все, без противовирусного обошлось все.
Re: Период простуд.
bigvitek писал(а):Я в этот период пью витамины.
Это необходимо с нашей экологией и питанием. Я и витамины пью и капли Береш Плюс. Болею очень редко, за зиму может два три раза заболела и все. Капли вообще классные, они восполняют запасы полезных и важных микроэлементов. Нравится их состав, никакой химии.
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