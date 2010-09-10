Период простуд.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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bigvitek
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 21:30
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Re: Период простуд.

Сообщение bigvitek » 17 фев 2015, 21:33

Я в этот период пью витамины.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11246
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Период простуд.

Сообщение UNCLE1911 » 17 фев 2015, 21:35

Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Период простуд.

Сообщение sol » 23 ноя 2017, 09:56

Мы приспособились лечиться эргофероном http://ergoferon.ru/instruction/, удобно, что его нужно растворять во рту, даже запивать не нужно и что он хорошо помогает, скорая помощь. Но не каждую вирусную так лечимся, вот сейчас старшая болеет на народных средствах, чаи, правда для горла таблетки рассасывает и все, без противовирусного обошлось все.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Период простуд.

Сообщение Поля » Сегодня, 00:39

bigvitek писал(а):Я в этот период пью витамины.

Это необходимо с нашей экологией и питанием. Я и витамины пью и капли Береш Плюс. Болею очень редко, за зиму может два три раза заболела и все. Капли вообще классные, они восполняют запасы полезных и важных микроэлементов. Нравится их состав, никакой химии.
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