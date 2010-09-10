Сообщение Поля » 08 мар 2018, 00:39

bigvitek писал(а): Я в этот период пью витамины.

Это необходимо с нашей экологией и питанием. Я и витамины пью и капли Береш Плюс. Болею очень редко, за зиму может два три раза заболела и все. Капли вообще классные, они восполняют запасы полезных и важных микроэлементов. Нравится их состав, никакой химии.