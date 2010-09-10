Сообщение Бим » 17 янв 2020, 23:49

Смесь имбиря с лимоном повышает иммунитет, но действительно противопоказаний много, одно из них болезни желудочно-кишечного тракта. У меня ГЭРБ, это скверная болячка со строгой диетой, разумеется ни лимонов, ни имбиря, ни меда, ни много чего другого нельзя. Чтобы не болеть, для профилактики осенью пью курс эргоферона, желудок от него не болит, а иммунитет укрепляется.