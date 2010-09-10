Период простуд.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Период простуд.
Я в этот период пью витамины.
Re: Период простуд.
Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Период простуд.
Мы приспособились лечиться эргофероном http://ergoferon.ru/instruction/, удобно, что его нужно растворять во рту, даже запивать не нужно и что он хорошо помогает, скорая помощь. Но не каждую вирусную так лечимся, вот сейчас старшая болеет на народных средствах, чаи, правда для горла таблетки рассасывает и все, без противовирусного обошлось все.
Re: Период простуд.
bigvitek писал(а):Я в этот период пью витамины.
Это необходимо с нашей экологией и питанием. Я и витамины пью и капли Береш Плюс. Болею очень редко, за зиму может два три раза заболела и все. Капли вообще классные, они восполняют запасы полезных и важных микроэлементов. Нравится их состав, никакой химии.
Re: Период простуд.
При лечении корнем имбиря следует учесть, что приём препаратов на его основе возможно снизит эффективность лекарств, которые вы уже принимаете или же усилить их побочные эффекты. Так что какими бы полезными свойствами не обладал имбирь, но и корень имбирь противопоказания имеет...
Re: Период простуд.
Смесь имбиря с лимоном повышает иммунитет, но действительно противопоказаний много, одно из них болезни желудочно-кишечного тракта. У меня ГЭРБ, это скверная болячка со строгой диетой, разумеется ни лимонов, ни имбиря, ни меда, ни много чего другого нельзя. Чтобы не болеть, для профилактики осенью пью курс эргоферона, желудок от него не болит, а иммунитет укрепляется.
Re: Период простуд.
Мне кажется что к этому периоду стоит готовится заранее
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