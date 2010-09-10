Период простуд.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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bigvitek
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 21:30
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Re: Период простуд.

Сообщение bigvitek » 17 фев 2015, 21:33

Я в этот период пью витамины.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11321
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Период простуд.

Сообщение UNCLE1911 » 17 фев 2015, 21:35

Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Период простуд.

Сообщение sol » 23 ноя 2017, 09:56

Мы приспособились лечиться эргофероном http://ergoferon.ru/instruction/, удобно, что его нужно растворять во рту, даже запивать не нужно и что он хорошо помогает, скорая помощь. Но не каждую вирусную так лечимся, вот сейчас старшая болеет на народных средствах, чаи, правда для горла таблетки рассасывает и все, без противовирусного обошлось все.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Период простуд.

Сообщение Поля » 08 мар 2018, 00:39

bigvitek писал(а):Я в этот период пью витамины.

Это необходимо с нашей экологией и питанием. Я и витамины пью и капли Береш Плюс. Болею очень редко, за зиму может два три раза заболела и все. Капли вообще классные, они восполняют запасы полезных и важных микроэлементов. Нравится их состав, никакой химии.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Период простуд.

Сообщение polpol » 20 апр 2019, 15:16

При лечении корнем имбиря следует учесть, что приём препаратов на его основе возможно снизит эффективность лекарств, которые вы уже принимаете или же усилить их побочные эффекты. Так что какими бы полезными свойствами не обладал имбирь, но и корень имбирь противопоказания имеет...
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Бим
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 10:05

Re: Период простуд.

Сообщение Бим » 17 янв 2020, 23:49

Смесь имбиря с лимоном повышает иммунитет, но действительно противопоказаний много, одно из них болезни желудочно-кишечного тракта. У меня ГЭРБ, это скверная болячка со строгой диетой, разумеется ни лимонов, ни имбиря, ни меда, ни много чего другого нельзя. Чтобы не болеть, для профилактики осенью пью курс эргоферона, желудок от него не болит, а иммунитет укрепляется.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Период простуд.

Сообщение LitvinA » Сегодня, 10:01

Мне кажется что к этому периоду стоит готовится заранее
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