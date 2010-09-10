Коптильня с гидрозатвором

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » 31 мар 2014, 19:56

Всем привет.

Продам коптильню из нержавейки с гидрозатвором. Делаем сами!
Очень качественно!

возможно по вашим размерам.
Стандартный размер 400*250*250. качественные фото могу отправить на почту.

Изображение

тел. 8-9О9-745-3О-55 доставка ТК
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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » 16 июн 2014, 09:16

нержавейка 2мм
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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » 07 авг 2014, 21:49

Изображение
изготовлю по вашим размерам!
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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » 15 июл 2015, 08:51

Размеры в наличии
500*300*300
400*300*250
400*250*250

тел. 8-909-745-30-55
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение Pazuzu » 15 июл 2015, 09:54

Цена?
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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » Сегодня, 18:53

Размеры в наличии
500*300*300
400*300*250
400*250*250

тел. 8-909-745-30-55
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PLOHISH
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28

Re: Коптильня с гидрозатвором

Сообщение PLOHISH » 54 минуты назад

Изображение
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