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PLOHISH Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:28 Коптильня с гидрозатвором Цитата Сообщение PLOHISH » 31 мар 2014, 19:56



Продам коптильню из нержавейки с гидрозатвором. Делаем сами!

Очень качественно!



возможно по вашим размерам.

Стандартный размер 400*250*250. качественные фото могу отправить на почту.







тел. 8-9О9-745-3О-55 доставка ТК Всем привет.Продам коптильню из нержавейки с гидрозатвором. Делаем сами!Очень качественно!возможно по вашим размерам.Стандартный размер 400*250*250. качественные фото могу отправить на почту.тел. 8-9О9-745-3О-55 доставка ТК Вернуться к началу

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