Коптильня с гидрозатвором
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
Коптильня с гидрозатвором
Всем привет.
Продам коптильню из нержавейки с гидрозатвором. Делаем сами!
Очень качественно!
возможно по вашим размерам.
Стандартный размер 400*250*250. качественные фото могу отправить на почту.
тел. 8-9О9-745-3О-55 доставка ТК
Продам коптильню из нержавейки с гидрозатвором. Делаем сами!
Очень качественно!
возможно по вашим размерам.
Стандартный размер 400*250*250. качественные фото могу отправить на почту.
тел. 8-9О9-745-3О-55 доставка ТК
Re: Коптильня с гидрозатвором
нержавейка 2мм
Re: Коптильня с гидрозатвором
изготовлю по вашим размерам!
Re: Коптильня с гидрозатвором
Размеры в наличии
500*300*300
400*300*250
400*250*250
тел. 8-909-745-30-55
500*300*300
400*300*250
400*250*250
тел. 8-909-745-30-55
Re: Коптильня с гидрозатвором
Размеры в наличии
500*300*300
400*300*250
400*250*250
тел. 8-909-745-30-55
500*300*300
400*300*250
400*250*250
тел. 8-909-745-30-55
7 сообщений • Страница 1 из 1
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