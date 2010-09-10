Сообщение Flaier1987 » Сегодня, 15:26

На мое мнение одним из лучших постащиков мототехники из Китая является Jianshe. Являюсь их клиентом вот уже больше года. Последней покупкой был Аккумулятор гелевый Skyrich YTR4A-BS 12V 2.3 Ah 112*48*86 (таблетка Honda). У них он обошелся мне всего в 282 грн. С доставкой тоже проблем не возникло: подождать пришлось меньше 2-х дней. Спасибо огромное за работу. Советую всем.