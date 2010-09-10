Подскажите где купить мото-запчасти.

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Vengeros
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
Откуда: Брыкин Бор
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Контактная информация пользователя Vengeros

Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение Vengeros » 01 апр 2014, 12:02

Форумчане, подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно купить запчасти на мотороллер Муравей, а конкретнее: нужны поршневые кольца и прокладки цилиндра.
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alen62
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 11:59

Re: Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение alen62 » 01 апр 2014, 12:31

Добрый день. Магазин мото-вело-спорт на ул. Есенина, а также есть магазин на улице Маяковской, напротив остановки центральный рынок.
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Flaier1987
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:24

Re: Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение Flaier1987 » Сегодня, 15:26

На мое мнение одним из лучших постащиков мототехники из Китая является Jianshe. Являюсь их клиентом вот уже больше года. Последней покупкой был Аккумулятор гелевый Skyrich YTR4A-BS 12V 2.3 Ah 112*48*86 (таблетка Honda). У них он обошелся мне всего в 282 грн. С доставкой тоже проблем не возникло: подождать пришлось меньше 2-х дней. Спасибо огромное за работу. Советую всем.
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