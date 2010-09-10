Подскажите где купить мото-запчасти.

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vengeros
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 00:53
Откуда: Брыкин Бор
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vengeros

Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение Vengeros » 01 апр 2014, 12:02

Форумчане, подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно купить запчасти на мотороллер Муравей, а конкретнее: нужны поршневые кольца и прокладки цилиндра.
Вернуться к началу
alen62
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 11:59

Re: Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение alen62 » 01 апр 2014, 12:31

Добрый день. Магазин мото-вело-спорт на ул. Есенина, а также есть магазин на улице Маяковской, напротив остановки центральный рынок.
Вернуться к началу
Ryazan3D
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 11:11
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Ryazan3D

Re: Подскажите где купить мото-запчасти.

Сообщение Ryazan3D » Сегодня, 08:19

Купить недорого мотозапчасти или другие аксессуары для своего мотоцикла Вы можете в интернет магазине https://mymotoshop.ru
Интернет-магазин мотоэкипировки и мотоаксессуаров Mymotoshop.ru
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей