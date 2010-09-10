Теплицы в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Теплицы в Рязани
Есть участок 10 соток, дом построил, теперь жена требует теплицу. Побегал по всяким магазинам, ничего путного не нашел. Где у нас в Рязани можно заказать теплицу, хорошую, желательно с установкой и доставкой?
Re: Теплицы в Рязани
Я свои две теплицы заказал на *************** с установкой. Выбирал размер, потом в тот же день приехал посмотреть на качество, при мне собрали. Выбрал поликарбанатное покрытие у них же, ударили по рукам и всё, теплицы мои.
Re: Теплицы в Рязани
Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.
Re: Теплицы в Рязани
Vетер может разбушевался&
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Теплицы в Рязани
Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.
Re: Теплицы в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28
Re: Теплицы в Рязани
DS писал(а):Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.
DS писал(а):Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.
5 баллов.
Re: Теплицы в Рязани
Если рассмотреть все существующие виды конструкций, можно выделить самые распространенные: Арочная теплица и теплица со скатной крышей. На первый взгляд отличия между этими видами невелики. В случае сборки каркаса из сборных элементов прочность и надежность данных конструкций примерно одинакова, но следует обратить внимание на тот факт, что при изготовлении арочного каркаса из цельных дуг, прочность и надежность конструкции повышается в разы. К тому же теплица арочного типа на 35-40% дешевле, чем скатная при тех же размерах, за счет меньшего расхода материалов, как для каркаса, так и для покрытия теплицы.
Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Теплицы в Рязани
Теплицу можно построить и своими руками, не обязательно её покупать. Например, здесь http://teplicnik.ru/obustrojstvo/zimnya ... ukami.html много советов мастеров по постройке теплиц. Главное определитесь, какую хотите
Re: Теплицы в Рязани
А нам намного удобнее пользоваться парниками. Теплицы очень много места занимают, от перепадов температуры быстро приходят в негодность, замучились пленку каждый год менять. В общем, муж вообще разобрал и поставил парники "Подснежник" из агроволокна. Они высокие, можно сажать овощи, такая себе мини-тепличка. Урожайность выше, чем в старой теплице в разы, в парнике проще сохранить свой микроклимат.
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