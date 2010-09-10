Сообщение narnil » 01 июл 2015, 18:39

Если рассмотреть все существующие виды конструкций, можно выделить самые распространенные: Арочная теплица и теплица со скатной крышей. На первый взгляд отличия между этими видами невелики. В случае сборки каркаса из сборных элементов прочность и надежность данных конструкций примерно одинакова, но следует обратить внимание на тот факт, что при изготовлении арочного каркаса из цельных дуг, прочность и надежность конструкции повышается в разы. К тому же теплица арочного типа на 35-40% дешевле, чем скатная при тех же размерах, за счет меньшего расхода материалов, как для каркаса, так и для покрытия теплицы.



Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.

Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.

В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.

Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.

Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.