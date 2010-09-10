Теплицы в Рязани

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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nahwar
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 08:55
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Теплицы в Рязани

Сообщение nahwar » 04 апр 2014, 12:10

Есть участок 10 соток, дом построил, теперь жена требует теплицу. Побегал по всяким магазинам, ничего путного не нашел. Где у нас в Рязани можно заказать теплицу, хорошую, желательно с установкой и доставкой?
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veter12
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 09:45

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение veter12 » 04 апр 2014, 12:22

Я свои две теплицы заказал на *************** с установкой. Выбирал размер, потом в тот же день приехал посмотреть на качество, при мне собрали. Выбрал поликарбанатное покрытие у них же, ударили по рукам и всё, теплицы мои. 8)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение DS » 04 апр 2014, 12:36

Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11121
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение UNCLE1911 » 04 апр 2014, 12:55

Vетер может разбушевался&
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение DS » 04 апр 2014, 13:06

Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.
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Сварщик
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 15:52

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение Сварщик » 10 апр 2014, 16:08

Чтобы теплица выдерживала все ветровые и снеговые нагрузки региона, нужен прочный каркас из трубы 40х20, дуги через 65 см и дополнительные растяжки сверху. Именно растяжки, а не подпорки. Цена вопроса за теплицу 3х8 м = 35 тыс. руб. Доставка, монтаж включенны. Рязанская область.
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АлександрМих
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение АлександрМих » 10 апр 2014, 16:21

DS писал(а):Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.

DS писал(а):Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.

5 баллов. :lol:
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narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение narnil » 01 июл 2015, 18:39

Если рассмотреть все существующие виды конструкций, можно выделить самые распространенные: Арочная теплица и теплица со скатной крышей. На первый взгляд отличия между этими видами невелики. В случае сборки каркаса из сборных элементов прочность и надежность данных конструкций примерно одинакова, но следует обратить внимание на тот факт, что при изготовлении арочного каркаса из цельных дуг, прочность и надежность конструкции повышается в разы. К тому же теплица арочного типа на 35-40% дешевле, чем скатная при тех же размерах, за счет меньшего расхода материалов, как для каркаса, так и для покрытия теплицы.

Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение Tigrena3344 » 20 янв 2016, 18:07

Теплицу можно построить и своими руками, не обязательно её покупать. Например, здесь http://teplicnik.ru/obustrojstvo/zimnya ... ukami.html много советов мастеров по постройке теплиц. Главное определитесь, какую хотите
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Fier
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 17:47

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение Fier » 20 мар 2017, 00:55

Парники тоже, разбирать и собирать, то еще удовольствие. Мы каждую весну мелкий ремонт проводим, куда без него!
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Indianna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 18:41

Re: Теплицы в Рязани

Сообщение Indianna » 3 минуты назад

Мой папа сам делал теплицу. Правда не большую, так что бы на весну было кое что из овощей для себя. Все размеры, что и как сделать нашел в интернете, даже придумал автоматичную систему полива там сделать с помощью вот такой установки. Это теплица стояла у нас два года, до того времени как мы сделали порядок во дворе.
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