Сообщение nekit1984 » Сегодня, 16:12

Tigrena3344 , согласен, главное, чтобы система отопления была хорошей, заводская или самодельная уже не имеет значения. Вот неплохая статья на сайте foflowers, про отоплении свой теплицы с помощью тепловентиляторов:

"Тепловентилятор для обогрева теплицы (из личного опыта)"

В прошлом году мы построили на участке небольшую теплицу для овощных и зеленых культур. Для каркаса использовали металлический профиль, обшивку сделали из листов поликарбоната. Все лето и раннюю осень радовались урожаю, а когда стали наступать холода, задумались, как продлить сезон.

Мы понимали, что выход один – обогрев теплицы. Но тянуть трубы от дома далеко, а если установить буржуйку, то нужно ее постоянно подтапливать. Остановились на тепловентиляторе. Купили самый дешевый. В общем-то, воздух нагревался быстро. Но быстро и перегревался, что для растений, конечно, плохо. Поэтому приходилось постоянно бегать от дома к теплице, чтобы включать-выключать прибор. Мы уже пожалели, что не купили программируемый тепловентилятор (для нашей маленькой теплички он показался нам слишком дорогим). Сосед, которому рассказали о проблеме, посоветовал купить в магазине реле времени и подсоединить к имеющемуся тепловентилятору. Мы так и сделали (кстати, покупка обошлась совсем недорого). Теперь не нужно было все время помнить о теплице, переживать, что растения перегреются или замерзнут. Тепловентилятор, дополненный реле времени, включался по выставленному нами времени и поддерживал нужный тепловой режим.