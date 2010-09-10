Теплицы в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Теплицы в Рязани
Есть участок 10 соток, дом построил, теперь жена требует теплицу. Побегал по всяким магазинам, ничего путного не нашел. Где у нас в Рязани можно заказать теплицу, хорошую, желательно с установкой и доставкой?
Re: Теплицы в Рязани
Я свои две теплицы заказал на *************** с установкой. Выбирал размер, потом в тот же день приехал посмотреть на качество, при мне собрали. Выбрал поликарбанатное покрытие у них же, ударили по рукам и всё, теплицы мои.
Re: Теплицы в Рязани
Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.
Re: Теплицы в Рязани
Vетер может разбушевался&
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Теплицы в Рязани
Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.
Re: Теплицы в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28
Re: Теплицы в Рязани
DS писал(а):Соседка у них же заказала 14 шт. - все упали, хотя в этом году снега мало было.
DS писал(а):Vетра не видел, но все валяются. Просто хлам.
5 баллов.
Re: Теплицы в Рязани
Если рассмотреть все существующие виды конструкций, можно выделить самые распространенные: Арочная теплица и теплица со скатной крышей. На первый взгляд отличия между этими видами невелики. В случае сборки каркаса из сборных элементов прочность и надежность данных конструкций примерно одинакова, но следует обратить внимание на тот факт, что при изготовлении арочного каркаса из цельных дуг, прочность и надежность конструкции повышается в разы. К тому же теплица арочного типа на 35-40% дешевле, чем скатная при тех же размерах, за счет меньшего расхода материалов, как для каркаса, так и для покрытия теплицы.
Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
Во-вторых – это материал, из которого изготовлен каркас.
Дерево - недорогой вариант, но при влажно-агрессивной среде, такой как в теплице, деревянная конструкция сгнивает за несколько лет, а прочность и надежность стремится к нулю.
В третьих – прочность и надежность материала покрытия. Традиционные материалы имеют различные степени прочности.
Пленка – наиболее уязвимый материал, ее может порвать сильный ветер или пробить град, но она до сих пор актуальна только благодаря своей цене.
Теплицы из сотового поликарбоната имеют высокий коэффициент прочности, надежности, и долговечности. Такие теплицы очень хорошо пропускают световые лучи, при этом защищая растения от УФ-лучей. По сравнению с другими материалами, поликарбонат прекрасно задерживает тепло.
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Теплицы в Рязани
Теплицу можно построить и своими руками, не обязательно её покупать. Например, здесь http://teplicnik.ru/obustrojstvo/zimnya ... ukami.html много советов мастеров по постройке теплиц. Главное определитесь, какую хотите
Re: Теплицы в Рязани
Парники тоже, разбирать и собирать, то еще удовольствие. Мы каждую весну мелкий ремонт проводим, куда без него!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июл 2017, 23:37
Re: Теплицы в Рязани
Купила себе теплицу из поликарбоната от производителей http://teplicy-polikarbonat.ru/ryazan Я довольна сделали мастера все замеры, изготовили и мастера установили, доставили теплицу бесплатно. Теплица легкая, хорошая светопроницаемость и стоимость не дорогая, потому без посредников от производителей.
Re: Теплицы в Рязани
Tigrena3344, согласен, главное, чтобы система отопления была хорошей, заводская или самодельная уже не имеет значения. Вот неплохая статья на сайте foflowers, про отоплении свой теплицы с помощью тепловентиляторов:
"Тепловентилятор для обогрева теплицы (из личного опыта)"
В прошлом году мы построили на участке небольшую теплицу для овощных и зеленых культур. Для каркаса использовали металлический профиль, обшивку сделали из листов поликарбоната. Все лето и раннюю осень радовались урожаю, а когда стали наступать холода, задумались, как продлить сезон.
Мы понимали, что выход один – обогрев теплицы. Но тянуть трубы от дома далеко, а если установить буржуйку, то нужно ее постоянно подтапливать. Остановились на тепловентиляторе. Купили самый дешевый. В общем-то, воздух нагревался быстро. Но быстро и перегревался, что для растений, конечно, плохо. Поэтому приходилось постоянно бегать от дома к теплице, чтобы включать-выключать прибор. Мы уже пожалели, что не купили программируемый тепловентилятор (для нашей маленькой теплички он показался нам слишком дорогим). Сосед, которому рассказали о проблеме, посоветовал купить в магазине реле времени и подсоединить к имеющемуся тепловентилятору. Мы так и сделали (кстати, покупка обошлась совсем недорого). Теперь не нужно было все время помнить о теплице, переживать, что растения перегреются или замерзнут. Тепловентилятор, дополненный реле времени, включался по выставленному нами времени и поддерживал нужный тепловой режим.
"Тепловентилятор для обогрева теплицы (из личного опыта)"
В прошлом году мы построили на участке небольшую теплицу для овощных и зеленых культур. Для каркаса использовали металлический профиль, обшивку сделали из листов поликарбоната. Все лето и раннюю осень радовались урожаю, а когда стали наступать холода, задумались, как продлить сезон.
Мы понимали, что выход один – обогрев теплицы. Но тянуть трубы от дома далеко, а если установить буржуйку, то нужно ее постоянно подтапливать. Остановились на тепловентиляторе. Купили самый дешевый. В общем-то, воздух нагревался быстро. Но быстро и перегревался, что для растений, конечно, плохо. Поэтому приходилось постоянно бегать от дома к теплице, чтобы включать-выключать прибор. Мы уже пожалели, что не купили программируемый тепловентилятор (для нашей маленькой теплички он показался нам слишком дорогим). Сосед, которому рассказали о проблеме, посоветовал купить в магазине реле времени и подсоединить к имеющемуся тепловентилятору. Мы так и сделали (кстати, покупка обошлась совсем недорого). Теперь не нужно было все время помнить о теплице, переживать, что растения перегреются или замерзнут. Тепловентилятор, дополненный реле времени, включался по выставленному нами времени и поддерживал нужный тепловой режим.
Re: Теплицы в Рязани
Но была еще одна проблема. Тепловентилятор установили посреди теплицы на невысоком ящичке. Это правильно: теплый воздух поднимается вверх, так как он легче холодного. Но в верхней части теплицы у нас обогревать нечего! Задумавшись про эффективность такого обогрева, решили заставить нагретый воздух опускаться вниз, к растениям. Для этого использовали еще один вентилятор, на этот раз самый обычный. Подвесили его под крышей под уклоном, и он стал разгонять воздух по всей тепличке. Все провода мы защитили от влаги, поместив их в своеобразные кожухи из пластиковых труб небольшого диаметра. Розетки купили специальные, с защитой от влаги. Урожай из теплицы радовал нас до конца ноября. А весной мы впервые попробовали вырастить собственную рассаду в теплице. Она получилась просто замечательная.
Re: Теплицы в Рязани
Слово эксперту Архитектор, член-корреспондент Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности Виктор Страшнов Только представьте картину: на дворе холод, мороз, а у вас свежие овощи. Откуда? Из собственной теплицы! Благодаря особой конструкции покрытия теплицы и теплому воздуху, получаемому от различных отопительных приборов, возможен сбор урожая даже в морозную стружу.
Re: Теплицы в Рязани
Искусственное солнце
Начнем с конструкции теплицы. Ее можно соорудить либо из двойных остекленных рам, либо из поликарбоната, толщина которого около 10-16 мм. Для отопления можно воспользоваться различными видами обогрева. Это зависит от расположения теплицы на участке. К примеру, если она находится рядом с домом, в котором источником тепла служит водяное отопление, то тепло в теплицу можно подвести по пластиковым трубам от отопительного котла, расположенного в строении. Благодаря гибкости пластикового материала трубы можно положить между грядками, а также вдоль внешних стенок теплицы. Только не забудьте об утеплении труб, подающих тепло в это сооружение. Как показывает практика, использование водяного обогрева от домашнего котла имеет смысл, если теплица расположена не более чем в 10 м от дома.
Начнем с конструкции теплицы. Ее можно соорудить либо из двойных остекленных рам, либо из поликарбоната, толщина которого около 10-16 мм. Для отопления можно воспользоваться различными видами обогрева. Это зависит от расположения теплицы на участке. К примеру, если она находится рядом с домом, в котором источником тепла служит водяное отопление, то тепло в теплицу можно подвести по пластиковым трубам от отопительного котла, расположенного в строении. Благодаря гибкости пластикового материала трубы можно положить между грядками, а также вдоль внешних стенок теплицы. Только не забудьте об утеплении труб, подающих тепло в это сооружение. Как показывает практика, использование водяного обогрева от домашнего котла имеет смысл, если теплица расположена не более чем в 10 м от дома.
Re: Теплицы в Рязани
Самым эффективным методом создания тепла в теплицах, расположенных на расстоянии более 10 м, является электричество. Для этого применяют специальный тепловентилятор, который не только нагревает воздух, но и равномерно распределяет его по помещению. Эти вентиляторы можно установить в торце теплиц либо в середине, обратив сопло в разные стороны. В числе источников отопления теплиц значатся и газовые баллоны. Небольшие помещения можно отапливать катализаторными горелками с платиновым покрытием и термостатической регулирующей системой. Однако нужно помнить о проблеме с угарным газом. Поэтому при установке любой газовой системы следует позаботиться о достаточной подаче кислорода в теплицу. Для этого обустраивают выхлопную систему или автоматические форточки.
Re: Теплицы в Рязани
В последнее время для обогрева теплиц стали использовать инфракрасные обогреватели. Они безвредны для здоровья, так как в них отсутствуют все недостатки конвекционного отопления (отопления с помощью масляных радиаторов, электроконвекторов и т.д.).
Re: Теплицы в Рязани
Интересен вариант с использованием инфракрасных обогревателей в виде карбоновых пленок. Они бесшумны, не сжигают кислород, пожаробезопасны, мобильны и долговечны. Кроме того, легко крепятся на штатных кронштейнах, не занимая полезной площади, прямо у земли. Это позволяет не заслонять низкие лучи зимнего солнца. Еще один их плюс в том, что они создают естественный для растений микроклимат и экономят энергию.
Re: Теплицы в Рязани
Другой вариант – инфракрасные обогреватели (ИК) с открытым ТЭНом. Их заключают в металлический корпус и подвешивают над грядками.
Re: Теплицы в Рязани
Вот тоже интересная статья об альтернативном оборгеве теплицы:
Обогрев теплицы весной на солнечной энергии (из личного опыта)
Солнечную энергию я использую в течение всего дачного сезона для подогрева воды, для чего изготовил подогреватель из старого плоского радиатора. Работает безупречно. Гелиоустановка тоже предельно простая, ее может изготовить любой дачник, лишь бы было желание. И самое главное – гелиоустановка не требует больших материальных вложений, при этом экономит энергию, которую обычно используют для обогрева теплиц. Именно с таких позиций я и подходил при выборе конструкции, она показана на схеме.
Обогрев теплицы весной на солнечной энергии (из личного опыта)
Солнечную энергию я использую в течение всего дачного сезона для подогрева воды, для чего изготовил подогреватель из старого плоского радиатора. Работает безупречно. Гелиоустановка тоже предельно простая, ее может изготовить любой дачник, лишь бы было желание. И самое главное – гелиоустановка не требует больших материальных вложений, при этом экономит энергию, которую обычно используют для обогрева теплиц. Именно с таких позиций я и подходил при выборе конструкции, она показана на схеме.
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