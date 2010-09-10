Сообщение nekit1984 » Сегодня, 18:00

Гелиоустановка не требует больших материальных вложений, при этом экономит энергию, которую обычно используют для обогрева теплиц 6 позиция. Остекление Я предлагаю для этого стандартное стекло 130х60 см толщиной 4 или 5 мм в количестве 3 штук. Поэтому размер в длину 1м 70 см, а в высоту 1м 30 см. Стекло 2 может перекрывать на 5 см стекло 1 слева, а стекло 3 справа – так добиваемся уплотнения. Остекление может быть выполнено при помощи оргстекла (это будет немного дороже). Тогда стекла могут состоять всего лишь из 2-х половин. Еще оргстекло позволяет изготовить гелиоустановку больших размеров, чем в указанном варианте, а это в свою очередь увеличивает подачу теплого потока и, соответственно, производительность гелиоустановки. Остекление может быть и при помощи поликарбоната толщиной 6-8 мм, только в этом случае надо закрепить брусок жесткости. Это самый простой вариант. Снаружи конструкцию следует покрасить антисептиком и краской от дождя, и тогда она прослужит долгие годы. Разумеется, гелиоустановка не решит все проблемы по обогреву теплиц в ранневесеннее время, так как могут быть и пасмурные дни. Для таких дней надо предусмотреть буржуйку, электрокалориферы или тепловые кабели, уложенные в землю заранее в осеннее время. Всем, кто хочет получить ранневесеннюю тепличную продукцию, нужно предусмотреть все способы подогрева. Эту продукцию выгодно продавать – почти нет конкуренции. Таким образом, дачу можно сделать еще и рентабельной, ну или хотя бы не сильно убыточной. Если она убыточна, значит владелец неправильно ведет дела.