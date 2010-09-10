Сообщение halkhalk » 04 окт 2017, 18:43

Отапливать электрическими обогревателями выходит очень дорого. Свою теплицу мы отапливаем с помощью системы водяных тепловентиляторов Flowair leo agro , которые работают на основе старой системы отопления, то есть в качестве носителя используем горячую воду, нагретую котлом. Система водяных тепловентиляторов позволяет равномерно прогревать воздух во всех уголках помещения, не пересушивая его. Направляющие жалюзи дают возможность задать направление обогрева. Есть встроенный термостат, который позволяет контролировать уровень температуры в теплицы и при ее понижении, включается воздухонагреватель. Ухаживать за ними очень удобно, чистить можно либо сильной струей воды, либо воздуха. Серия Аgro водяных тепловентиляторов как раз разработана для использовании в сельском хозяйстве, так, что ни повышенная влажность воздуха, ни его сухость не страшна, ни другая агрессивная среда.