Теплицы в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Теплицы в Рязани
Пояснение спецификации 1 позиция. Рукав подачи теплого воздуха Рекав подачи воздуха при ширине боковины 200 мм может быть диаметром 120-130 мм, а при ширине 260 мм диаметр можно брать и 150 мм, чтобы была возможность закрепить его в боковине (позиция 3). Материалом для рукавов можно выбрать гибкую гофрированную трубу – продается в хозяйственных магазинах. 2 позиция. Труба отсоса воздуха из теплицы Материал такой же, как у верхней трубы подачи теплого воздуха. Гелиоустановка может быть приспособлена как естественной циркуляцией, так и принудительной. При принудительном отсосе теплого воздуха из гелиоустановки надо посавить вентилятор небольшой мощности типа форточного, либо на стенке боковины (позиция 3), либо в форточке теплицы, можно и на отдельной опоре. В любом случае эти две трубы (позиция 1 и 2) должны быть теплоизолированы (утеплены), иначе при отрицальной температуре на улице воздух в них будет частично охлаждаться.
Re: Теплицы в Рязани
3 позиция. Корпус гелиоустановки Его можно изготовить из любого подручного материала. Это могут быть доски любой ширины, мебельные щиты, оргалит, фанера и т.д. Непременное условие – надо утеплить корпус по всему периметру, а также его заднюю стенку. Самый не затратный вариант – обивка картоном в два слоя изнутри. Заднюю стенку по картону обить тонким железным или алюминиевым листом (чтоб агрегат был полегче) и покрасить черным лаком или краской. 4 позиция. Внутренняя перегородка Назначение этой детали – разделение холодного и теплого воздуха на отдельные потоки внутри гелиоустановки. Перегородку можно изготовить из алюминиевого листа, кромки согнуть для крепления саморезами. Ее можно изготовить из фанеры. Тогда такую перегороднку можно закрепить при помощи уголков или металлических стержней, которые упираются на боковые стенки. Перегородку достаточно установить чуть выше трубы отсоса (позиция 2). 5 позиция. Основание Основание – это 4 стойки и 2 бруска. Очень просто. Стойки закапываем так: с юга выше, с севера ниже, потом крепим бруски. Таким образом мы добиваемя наклона корпуса гелиоустановки на солнце. Наклон корпуса в 25-30 ° достаточен, чтобы солнечные лучи попадали на заднюю черную стенку.
Re: Теплицы в Рязани
Гелиоустановка не требует больших материальных вложений, при этом экономит энергию, которую обычно используют для обогрева теплиц 6 позиция. Остекление Я предлагаю для этого стандартное стекло 130х60 см толщиной 4 или 5 мм в количестве 3 штук. Поэтому размер в длину 1м 70 см, а в высоту 1м 30 см. Стекло 2 может перекрывать на 5 см стекло 1 слева, а стекло 3 справа – так добиваемся уплотнения. Остекление может быть выполнено при помощи оргстекла (это будет немного дороже). Тогда стекла могут состоять всего лишь из 2-х половин. Еще оргстекло позволяет изготовить гелиоустановку больших размеров, чем в указанном варианте, а это в свою очередь увеличивает подачу теплого потока и, соответственно, производительность гелиоустановки. Остекление может быть и при помощи поликарбоната толщиной 6-8 мм, только в этом случае надо закрепить брусок жесткости. Это самый простой вариант. Снаружи конструкцию следует покрасить антисептиком и краской от дождя, и тогда она прослужит долгие годы. Разумеется, гелиоустановка не решит все проблемы по обогреву теплиц в ранневесеннее время, так как могут быть и пасмурные дни. Для таких дней надо предусмотреть буржуйку, электрокалориферы или тепловые кабели, уложенные в землю заранее в осеннее время. Всем, кто хочет получить ранневесеннюю тепличную продукцию, нужно предусмотреть все способы подогрева. Эту продукцию выгодно продавать – почти нет конкуренции. Таким образом, дачу можно сделать еще и рентабельной, ну или хотя бы не сильно убыточной. Если она убыточна, значит владелец неправильно ведет дела.
Re: Теплицы в Рязани
Отапливать электрическими обогревателями выходит очень дорого. Свою теплицу мы отапливаем с помощью системы водяных тепловентиляторов Flowair leo agro , которые работают на основе старой системы отопления, то есть в качестве носителя используем горячую воду, нагретую котлом. Система водяных тепловентиляторов позволяет равномерно прогревать воздух во всех уголках помещения, не пересушивая его. Направляющие жалюзи дают возможность задать направление обогрева. Есть встроенный термостат, который позволяет контролировать уровень температуры в теплицы и при ее понижении, включается воздухонагреватель. Ухаживать за ними очень удобно, чистить можно либо сильной струей воды, либо воздуха. Серия Аgro водяных тепловентиляторов как раз разработана для использовании в сельском хозяйстве, так, что ни повышенная влажность воздуха, ни его сухость не страшна, ни другая агрессивная среда.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Теплицы в Рязани
Да, хорошо, когда есть старая система отопления, но когда такой возможности нет, всегда можно установить электровентиляторы.
Re: Теплицы в Рязани
Ну, деревянный каркас теплицы, да ещё покрытие плёнкой - это либо побаловаться, чтобы понять, нужна ли теплица для лично ваших огородных дел, либо чтобы организовать парничок. Взрастить огурчики, подвязать, а потом и вовсе снять навес. Всё-таки теплица должна быть сооружением добротным, основательным, сделанным по уму, не скупиться на возведение.
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
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