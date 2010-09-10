Сообщение Мартирос » Сегодня, 18:23

И мне конечно же нужен был монтаж вентиляции в квартире , ведь без этого ни как. своими силами я не решился, там нужно многое учесть, а вот к специалистам ветер-спб.ком я конечно же обратился и не пожалел. Все было сделано оперативно и самым качественным образом. Есть повод их похвалить, ну и почему бы вам не порекомендовать, ведь наверняка многим эта подсказка нужна.