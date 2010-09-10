Сообщение bustor » 15 ноя 2015, 20:43

Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?



Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?