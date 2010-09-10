Установка кондиционера
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Установка кондиционера
http://www.ooo-komfort.ru/ тут гляньте, мне пару ставили, без проблем
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Re: Установка кондиционера
Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Re: Установка кондиционера
Да нету проблем, прям на авито смотри только гарантии устные)
Re: Установка кондиционера
Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Re: Установка кондиционера
Установят его не через договор по фирме, а в частном порядке, гарантии на словах, качество установки ХЗ.
Re: Установка кондиционера
bustor писал(а):Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Ставят без проблем.
http://vk.com/plitochnik62
Re: Установка кондиционера
Для начала таких работ, нужно прежде всего определится с видом кондиционера и его возможностями и только потом заказывать у специалистов установку кондиционера. Пере до мной тоже стоял вопрос по поводу того, какой кондиционер выбрать для квартиры, пока я не прочитал вот эту информационную статью http://chtoikak.ru/vybrat-kondicioner.html После ее прочтения, многие вопросы были сняты с повестки дня, ну кроме некоторых конечно. Желаю Вам успешного воплощения всех Ваших начинаний, без особой затраты денежных средств.Mike Fio писал(а):Приветствую всех! Вопрос - на каком этапе ремонта стоит озадачиться установкой климатического оборудования? И как должен выглядеть этот процесс? Установка внешнего блока и трассы
Re: Установка кондиционера
У кого заказывали тот и поставит
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