Установка кондиционера
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Установка кондиционера
http://www.ooo-komfort.ru/ тут гляньте, мне пару ставили, без проблем
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Re: Установка кондиционера
Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Re: Установка кондиционера
Да нету проблем, прям на авито смотри только гарантии устные)
Re: Установка кондиционера
Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Re: Установка кондиционера
Установят его не через договор по фирме, а в частном порядке, гарантии на словах, качество установки ХЗ.
Re: Установка кондиционера
bustor писал(а):Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Ставят без проблем.
https://vk.com/remontkv62
Re: Установка кондиционера
Подниму тему, чтобы не создавать новую. Хочу поставить в квартиру кондиционер Daikin ATYN25L такой который на третьей позиции, установку лучше заказывать в отдельных компаниях или можно пользоваться услугами, которые предоставляют сами магазины? В комментариях часто встречаю, что качество услуг по установке сплит-систем предаставляемое магазинами оставляет желать лучшего, это соответствует действительности?
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