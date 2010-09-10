Установка кондиционера

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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hahol
Гость RZN.info
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:44

Re: Установка кондиционера

Сообщение hahol » 22 июн 2015, 18:34

http://www.ooo-komfort.ru/ тут гляньте, мне пару ставили, без проблем
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
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bustor
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 20:36

Re: Установка кондиционера

Сообщение bustor » 15 ноя 2015, 20:43

Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?

Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение молодой62 » 16 ноя 2015, 09:42

Да нету проблем, прям на авито смотри только гарантии устные)
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bustor
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 20:36

Re: Установка кондиционера

Сообщение bustor » 16 ноя 2015, 20:15

Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
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молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение молодой62 » 19 ноя 2015, 11:57

Установят его не через договор по фирме, а в частном порядке, гарантии на словах, качество установки ХЗ.
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.RM.
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 17:35
Откуда: Рязань

Re: Установка кондиционера

Сообщение .RM. » 19 ноя 2015, 17:45

bustor писал(а):Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?

Ставят без проблем.
https://vk.com/remontkv62
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение Buneyaz » 25 фев 2020, 14:04

Подниму тему, чтобы не создавать новую. Хочу поставить в квартиру кондиционер Daikin ATYN25L такой который на третьей позиции, установку лучше заказывать в отдельных компаниях или можно пользоваться услугами, которые предоставляют сами магазины? В комментариях часто встречаю, что качество услуг по установке сплит-систем предаставляемое магазинами оставляет желать лучшего, это соответствует действительности?
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Установка кондиционера

Сообщение parma » Сегодня, 12:35

Около года назад, я купил на дачу кондиционер https://air-conditioner.ua/teplovye-nasosy-vozduh-vozduh/. За все время эксплуатации, проблем с этим кондиционером, у меня ни разу не возникло!
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