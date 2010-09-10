Установка кондиционера

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
hahol
Гость RZN.info
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:44

Re: Установка кондиционера

Сообщение hahol » 22 июн 2015, 18:34

http://www.ooo-komfort.ru/ тут гляньте, мне пару ставили, без проблем
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Вернуться к началу
bustor
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 20:36

Re: Установка кондиционера

Сообщение bustor » 15 ноя 2015, 20:43

Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?

Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Вернуться к началу
молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение молодой62 » 16 ноя 2015, 09:42

Да нету проблем, прям на авито смотри только гарантии устные)
Вернуться к началу
bustor
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 20:36

Re: Установка кондиционера

Сообщение bustor » 16 ноя 2015, 20:15

Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Вернуться к началу
молодой62
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение молодой62 » 19 ноя 2015, 11:57

Установят его не через договор по фирме, а в частном порядке, гарантии на словах, качество установки ХЗ.
Вернуться к началу
.RM.
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 17:35
Откуда: Рязань

Re: Установка кондиционера

Сообщение .RM. » 19 ноя 2015, 17:45

bustor писал(а):Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?

Ставят без проблем.
https://vk.com/remontkv62
Вернуться к началу
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Установка кондиционера

Сообщение Buneyaz » 25 фев 2020, 14:04

Подниму тему, чтобы не создавать новую. Хочу поставить в квартиру кондиционер Daikin ATYN25L такой который на третьей позиции, установку лучше заказывать в отдельных компаниях или можно пользоваться услугами, которые предоставляют сами магазины? В комментариях часто встречаю, что качество услуг по установке сплит-систем предаставляемое магазинами оставляет желать лучшего, это соответствует действительности?
Вернуться к началу
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Установка кондиционера

Сообщение parma » 15 май 2020, 12:35

Около года назад, я купил на дачу кондиционер https://air-conditioner.ua/teplovye-nasosy-vozduh-vozduh/. За все время эксплуатации, проблем с этим кондиционером, у меня ни разу не возникло!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Установка кондиционера

Сообщение Alisik » 08 июл 2020, 19:06

У меня кондиционер самсунг, недавно его приобрела без установки. Поэтому быстро искала хорошую компанию, что сделает уставноки и будет вести обслуживание. Обратилась в компанию https://konder77.ru/services/konditsion ... t/samsung/ и не ошиблась, мастера в фирме работают профессиональные и очень отвественные, быстро выполнили установку, а теперь вызываю их при необходимости, этим летом проводили чистку, а то сильно гудел. Это лучшая фирма по ремонту кондиционером, стоимость хорошая, ремонт выполняют честно, а мастера профессиональные. Такое сочетание редко встретишь.




Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Установка кондиционера

Сообщение Алексеич » Сегодня, 10:03

Спасибо за совет. А я решил приобрести кондиционер с установкой. Так все таки проще и удобнее, когда товар и услуги предоставляются вместе.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Установка кондиционера

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 10:49

Согласна с вашим мнением, именно поэтому и заказала кондиционер с монтажем https://uvivu.ru/linkshare3576380e42s93kl/tz.php Получилось очень удобно - сделала заказ, и сразу договорились когда будет доставка и установка. Результатом довольна, все было сделано, как и обещали.
Советую и вам обращаться если нужен кондишн + установка по доступной цене.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя