Установка кондиционера
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Установка кондиционера
http://www.ooo-komfort.ru/ тут гляньте, мне пару ставили, без проблем
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Re: Установка кондиционера
Ребята, компании-установщики кондиционеров без проблем соглашаются на установку кондиционеров, которые куплены не у них?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Или если купить кондиционер в интернет магазине - потом будет очень сложно найти, кто его установит?
Re: Установка кондиционера
Да нету проблем, прям на авито смотри только гарантии устные)
Re: Установка кондиционера
Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Re: Установка кондиционера
Установят его не через договор по фирме, а в частном порядке, гарантии на словах, качество установки ХЗ.
Re: Установка кондиционера
bustor писал(а):Компании-установщики не связываются с кондиционерами, купленными в интернет-магазине?
Ставят без проблем.
https://vk.com/remontkv62
Re: Установка кондиционера
Подниму тему, чтобы не создавать новую. Хочу поставить в квартиру кондиционер Daikin ATYN25L такой который на третьей позиции, установку лучше заказывать в отдельных компаниях или можно пользоваться услугами, которые предоставляют сами магазины? В комментариях часто встречаю, что качество услуг по установке сплит-систем предаставляемое магазинами оставляет желать лучшего, это соответствует действительности?
Re: Установка кондиционера
Около года назад, я купил на дачу кондиционер https://air-conditioner.ua/teplovye-nasosy-vozduh-vozduh/. За все время эксплуатации, проблем с этим кондиционером, у меня ни разу не возникло!
Re: Установка кондиционера
У меня кондиционер самсунг, недавно его приобрела без установки. Поэтому быстро искала хорошую компанию, что сделает уставноки и будет вести обслуживание. Обратилась в компанию https://konder77.ru/services/konditsion ... t/samsung/ и не ошиблась, мастера в фирме работают профессиональные и очень отвественные, быстро выполнили установку, а теперь вызываю их при необходимости, этим летом проводили чистку, а то сильно гудел. Это лучшая фирма по ремонту кондиционером, стоимость хорошая, ремонт выполняют честно, а мастера профессиональные. Такое сочетание редко встретишь.
Re: Установка кондиционера
Спасибо за совет. А я решил приобрести кондиционер с установкой. Так все таки проще и удобнее, когда товар и услуги предоставляются вместе.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Установка кондиционера
Согласна с вашим мнением, именно поэтому и заказала кондиционер с монтажем https://uvivu.ru/linkshare3576380e42s93kl/tz.php Получилось очень удобно - сделала заказ, и сразу договорились когда будет доставка и установка. Результатом довольна, все было сделано, как и обещали.
Советую и вам обращаться если нужен кондишн + установка по доступной цене.
Советую и вам обращаться если нужен кондишн + установка по доступной цене.
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