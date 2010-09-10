Телефонные мошенники
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Телефонные мошенники
во сволочи!
магазин шин
шины континенталь купить в спб
Шины Continental
Преимущества шин Continental
Изготовленные компанией Континенталь шины имеют множество преимуществ перед подобной продукцией. Они производятся на высокотехнологичных заводах в нескольких странах мира (Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Мексике, Италии и др.) компанией, которая работает на рынке уже более 100 лет.
Покрышки этой шины континенталь купить в спб марки отличаются тем, что:
Интернет-магазин Kolesa812 предлагает купить Continental по одной из самых низких в СПб цен. Возможна доставка в регионы.
Последние отзывы на Continental
Откатал на этой резине всего 5000 км, но при разной погоде. Тихая, мягкая, комфортная, при минусовой температуре по сухому асфальту идет отлично, в сырую погоду тоже катится стабильно, видно, что вода отводится хорошо. По сухому снегу проходит тоже нормально. А вот на льду и снежной каше надо быть поаккуратней.
Езжу обычно по городу, есть участок грунтовки на пути к даче. Резина не шумит, по асфальту едет мягенько. Если на дороге щебень - лучше не пытаться ехать, замучаетесь чинить порезы. Также не слишком хорошо показала себя на мокрой земле и траве, особенно на протяженных дистанциях. Когда жарко, хорошо цепляется, но ближе к 15 градусам лучше не разгоняться в повороте. В дождливую погоду ощущения прекрасные, как по сухой дороге. Рекомендую тому, кто ездит преимущественно в городе.
Несмотря на низкий профиль, резина мягкая, что для наших дорог по моему одно из самых важных качеств). В поворотах траекторию держит как в компьютерной игре - ни малейшего смещения либо писка. В дождь даже на 130 км/ч ни намека на аквапланирование! Могу сказать что только на этой резине я понял, как авто должно тормозить! Понятно что в октябре ее уже сниму, но в теплое время года это одни из лучших покрышек по управляемости.
Брал прошлой весной по совету товарища. Авто не самое хилое поэтому смотрел на резину что бы могла надежно удержать две с лишним тонны и в поворотах и вовремя остановить. По прошествии лета мое мнение такое - резина стоит своих денег. Сцепление с дорогой безупречное. Единственный минус - это довольно высокое сопротивление качению - не сильно долго катится, но благодаря этому при нажатии на тормоз машина останавливается там где хочу я а не где она).
Довел до ума свою gt3000 и взял континенталь в размере 225 R17. Прошел за лето 8 тысяч км и понял, что есть континенталь и есть все остальное. Резина - огонь, в дождь, скорость 130-150 машина летит как по сухой трассе, управляемость, торможение отличное. На сухой трассе удовольствие от вождения просто не передать словами. Ничто другое и рядом не стояло. Вердикт - лучше резины для скоростных авто за эти деньги найти просто нереально!
Предпочитаю кататься быстро, и брал резину соответствующей категории, на 19-е диски. Конечно машина стала жестче на порядок, профиль практически минимальный, да и спорт подвеска свое дает. Но ощущения шины континенталь купить в спб от езды непередаваемые, ты летишь и чувствуешь себя всемогущим, ощущения, что она цепляется за асфальт когтями, когда в повороте на 150 голову чуть не уносит а резина не пикнет. (конечно если не попадешь на кочки которых у нас в изобилии)) Резина для скорости - супер!
Резина стоит с 2014 года, за это время прошла уже 25 тысяч, износ могу сказать что небольшой, и это при том что мой 1.8 практически никогда не отлынивает). Впечатления - континенталь это все. По болотам и зимой я на ней не катаюсь, а на трассе, по моему равных нет. Хотя и низкий профиль, но при ширине в 195 мм ямки и неровности проходит на ура, сцепление в поворотах - как у експресса с рельсами, машину реально ни разу не занесло, хотя повторюсь, езжу быстро. В дождь конечно чуть не то, но все равно трассу держит отлично, да и шума от нее никакого.
шины континенталь купить в спб
Шины Continental
Преимущества шин Continental
Изготовленные компанией Континенталь шины имеют множество преимуществ перед подобной продукцией. Они производятся на высокотехнологичных заводах в нескольких странах мира (Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Мексике, Италии и др.) компанией, которая работает на рынке уже более 100 лет.
Покрышки этой шины континенталь купить в спб марки отличаются тем, что:
Интернет-магазин Kolesa812 предлагает купить Continental по одной из самых низких в СПб цен. Возможна доставка в регионы.
Последние отзывы на Continental
Откатал на этой резине всего 5000 км, но при разной погоде. Тихая, мягкая, комфортная, при минусовой температуре по сухому асфальту идет отлично, в сырую погоду тоже катится стабильно, видно, что вода отводится хорошо. По сухому снегу проходит тоже нормально. А вот на льду и снежной каше надо быть поаккуратней.
Езжу обычно по городу, есть участок грунтовки на пути к даче. Резина не шумит, по асфальту едет мягенько. Если на дороге щебень - лучше не пытаться ехать, замучаетесь чинить порезы. Также не слишком хорошо показала себя на мокрой земле и траве, особенно на протяженных дистанциях. Когда жарко, хорошо цепляется, но ближе к 15 градусам лучше не разгоняться в повороте. В дождливую погоду ощущения прекрасные, как по сухой дороге. Рекомендую тому, кто ездит преимущественно в городе.
Несмотря на низкий профиль, резина мягкая, что для наших дорог по моему одно из самых важных качеств). В поворотах траекторию держит как в компьютерной игре - ни малейшего смещения либо писка. В дождь даже на 130 км/ч ни намека на аквапланирование! Могу сказать что только на этой резине я понял, как авто должно тормозить! Понятно что в октябре ее уже сниму, но в теплое время года это одни из лучших покрышек по управляемости.
Брал прошлой весной по совету товарища. Авто не самое хилое поэтому смотрел на резину что бы могла надежно удержать две с лишним тонны и в поворотах и вовремя остановить. По прошествии лета мое мнение такое - резина стоит своих денег. Сцепление с дорогой безупречное. Единственный минус - это довольно высокое сопротивление качению - не сильно долго катится, но благодаря этому при нажатии на тормоз машина останавливается там где хочу я а не где она).
Довел до ума свою gt3000 и взял континенталь в размере 225 R17. Прошел за лето 8 тысяч км и понял, что есть континенталь и есть все остальное. Резина - огонь, в дождь, скорость 130-150 машина летит как по сухой трассе, управляемость, торможение отличное. На сухой трассе удовольствие от вождения просто не передать словами. Ничто другое и рядом не стояло. Вердикт - лучше резины для скоростных авто за эти деньги найти просто нереально!
Предпочитаю кататься быстро, и брал резину соответствующей категории, на 19-е диски. Конечно машина стала жестче на порядок, профиль практически минимальный, да и спорт подвеска свое дает. Но ощущения шины континенталь купить в спб от езды непередаваемые, ты летишь и чувствуешь себя всемогущим, ощущения, что она цепляется за асфальт когтями, когда в повороте на 150 голову чуть не уносит а резина не пикнет. (конечно если не попадешь на кочки которых у нас в изобилии)) Резина для скорости - супер!
Резина стоит с 2014 года, за это время прошла уже 25 тысяч, износ могу сказать что небольшой, и это при том что мой 1.8 практически никогда не отлынивает). Впечатления - континенталь это все. По болотам и зимой я на ней не катаюсь, а на трассе, по моему равных нет. Хотя и низкий профиль, но при ширине в 195 мм ямки и неровности проходит на ура, сцепление в поворотах - как у експресса с рельсами, машину реально ни разу не занесло, хотя повторюсь, езжу быстро. В дождь конечно чуть не то, но все равно трассу держит отлично, да и шума от нее никакого.
шины континенталь купить в спб
http://koleso-fortuny.ru/
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя