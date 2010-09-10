Куда поехать летом в Европу?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Куда поехать летом в Европу?
Дешевле на всех авто арендовать.halkhalk писал(а): я ездил в экскурсионный тур из Афин,
Скажу Вам по секрету. Получайте визу в Финском посольстве. Очень не хлопотно. Второй раз ехать не надо- готовые паспорта отправляют DHL до дома.Antipov писал(а): Только шенген оформлять нужно, единственный недостаток.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Куда поехать летом в Европу?
Raider писал(а): Скажу Вам по секрету. Получайте визу в Финском посольстве. Очень не хлопотно. Второй раз ехать не надо- готовые паспорта отправляют DHL до дома.
Грецию мы посещали по пакетным (андроид исправил слово на "ракетным") турам. В Грецию так дешевле, нежели самостоятельно. Документы на визы подаёт туроператор, получение готового паспорта - в аэропорту. Хлопот немного - собрать документы да в Москву курьером отправить.
Если подаваться на визу самостоятельно через визовый центр, то отправка готовых паспортов DHLем предусмотрена почти у всех шенгенских ВЦ. Это не только финнов фича.
И да, запрашивать визу надо у той страны, в которую собираешься ехать. Поездка по визе, полученной под поездку в Финляндию в другую страну - это нарушение, за такое депортировать могут. Если это не последующие поездки по мультивизе, конечно.
Re: Куда поехать летом в Европу?
А самостоятельно поискать билеты и подобрать жильё разве не дешевле и выгоднее будет? и интереснее.
Мы в этом году именно так летали, правда не совсем в Европу, но всё же.
В Европе наверное сейчас, в связи с ростом курса тоже не особо вольготно отдыхать людям из России?
Мы в этом году именно так летали, правда не совсем в Европу, но всё же.
В Европе наверное сейчас, в связи с ростом курса тоже не особо вольготно отдыхать людям из России?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Куда поехать летом в Европу?
По-разному бывает.
В Грецию выгоднее ехать с туроператором, особенно если недорогие варианты рассматривать. В том году на Крит по цене одни билеты получались дороже чем тур от Тез-тура в дешевый отель.
А вот в Испанию мы всегда гоняли сами. И не ограничивались стандартным "приехал, прожил неделю, уехал". Часто делили путешествие на две части - например первую половину на Майорке, вторую - Коста дель Маресме. Так, естественно, выгднее самому.
В Грецию выгоднее ехать с туроператором, особенно если недорогие варианты рассматривать. В том году на Крит по цене одни билеты получались дороже чем тур от Тез-тура в дешевый отель.
А вот в Испанию мы всегда гоняли сами. И не ограничивались стандартным "приехал, прожил неделю, уехал". Часто делили путешествие на две части - например первую половину на Майорке, вторую - Коста дель Маресме. Так, естественно, выгднее самому.
Re: Куда поехать летом в Европу?
мы вот летали в Италию нам очень понравилось. Цены на отдых в Италии привлекательны и мало зависят от времени года, как и туристический спрос. Экскурсионные туры в Италию популярны круглый год. В 2015 году Италию посетили около 1 миллиона русских туристов. Турпоток на курорты Италии немного снизился и, итальянская сторона, предполагая стимулировать спрос на туры, планирует увеличивать количество выдаваемых многократных виз в Италию.
Re: Куда поехать летом в Европу?
а в этом году планируем полететь в Таиланд. Отдых в Таиланде — это отдых на белоснежных пляжах, утопающих в тропической зелени на островах Пхукет и Самуи, изысканная тайская кухня, всемирно известный тайский массаж.надеюсь нам очень понравится
Re: Куда поехать летом в Европу?
артур94 писал(а):а в этом году планируем полететь в Таиланд. Отдых в Таиланде — это отдых на белоснежных пляжах, утопающих в тропической зелени на островах Пхукет и Самуи, изысканная тайская кухня, всемирно известный тайский массаж.надеюсь нам очень понравится
вам понравится, только если вы прочувствуете всю прелесть Тая путешествуя самостоятельно, без туроператора!))) здесь очень отзывчивые люди) вкусная еда!( азиатский колорит!))
Re: Куда поехать летом в Европу?
вам понравится, только если вы прочувствуете всю прелесть Тая путешествуя самостоятельно, без туроператора!))) здесь очень отзывчивые люди) вкусная еда!( азиатский колорит!))
А где вы искали билеты? Слышала, что с горящими путевками сейчас сложновато.
Re: Куда поехать летом в Европу?
Летом в Италию или Испанию, если Европа.
Re: Куда поехать летом в Европу?
Желаю в этом году всем ботам, а также "ольгинским" и им сочувствующим, поехать на Шпицберген снег убирать.
Re: Куда поехать летом в Европу?
Согласна - Италия хорошая страна для качественного отдыха всей семьей. Вот почитайте об этой стране, особенно хочу выделить отели озера Гарда (ссылка удалена).
Как по мне, так это идеальное место для проведение отпуска: чисто, уютно, комфортно и не дорого!
Как по мне, так это идеальное место для проведение отпуска: чисто, уютно, комфортно и не дорого!
Re: Куда поехать летом в Европу?
Врешь, интернет - рекламщики не имеют второй пары порток, а не то что "крююиз")
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Куда поехать летом в Европу?
Интернет-сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Вот и сайт https://spiritrelax.ru/travel-spain/ помогает бронировать жилье, авто, билеты на самолет. Это можно сделать со страниц этого сайта, что является очень удобным. Читаешь обзор, какие есть сервисы и сразу же их пробуешь. Мы в прошлый раз были в Италии. И довольно неплохо сэкономили благодаря действиям, расписанных на сайте. Думаем и с Испанией нам повезет.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Куда поехать летом в Европу?
Anatup писал(а):Интернет-сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Вот и сайт Говно помогает бронировать жилье, авто, билеты на самолет. Это можно сделать со страниц этого сайта, что является очень удобным. Читаешь обзор, какие есть сервисы и сразу же их пробуешь. Мы в прошлый раз были в Италии. И довольно неплохо сэкономили благодаря действиям, расписанных на сайте. Думаем и с Испанией нам повезет.
А ну, расскажи ка нам, Путана, про Италию. Много ли заработали с подругами? И какими частями тела?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куда поехать летом в Европу?
Всем привет. Я по началу тоже думал летом поехать в Европу , в Болгарию или на Балканы. Но как- то зашел на этот форум : https://hainan.asiaopen.ru/ Открытый Хайнань. Ознакомился, почитал , по общался и решил съездить на остров Хайнань, в Китае - этим летом. Надеюсь ,там будет на много интереснее и экзотичнее , чем в Европе
Re: Куда поехать летом в Европу?
vorog58 писал(а):Всем привет. Я по началу тоже думал летом поехать в Европу , в Болгарию или на Балканы. Но как- то зашел на этот форум : https://hainan.asiaopen.ru/ Открытый Хайнань. Ознакомился, почитал , по общался и решил съездить на остров Хайнань, в Китае - этим летом. Надеюсь ,там будет на много интереснее и экзотичнее , чем в Европе
Да врешь ты все рекламщик, на грядках в старожилове будет твой отпуск проходить
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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