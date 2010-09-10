Сообщение Antipov » 07 окт 2015, 22:45

Raider писал(а): Скажу Вам по секрету. Получайте визу в Финском посольстве. Очень не хлопотно. Второй раз ехать не надо- готовые паспорта отправляют DHL до дома.

Грецию мы посещали по пакетным (андроид исправил слово на "ракетным") турам. В Грецию так дешевле, нежели самостоятельно. Документы на визы подаёт туроператор, получение готового паспорта - в аэропорту. Хлопот немного - собрать документы да в Москву курьером отправить.Если подаваться на визу самостоятельно через визовый центр, то отправка готовых паспортов DHLем предусмотрена почти у всех шенгенских ВЦ. Это не только финнов фича.И да, запрашивать визу надо у той страны, в которую собираешься ехать. Поездка по визе, полученной под поездку в Финляндию в другую страну - это нарушение, за такое депортировать могут. Если это не последующие поездки по мультивизе, конечно.