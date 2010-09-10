Куда поехать летом в Европу?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Raider » 07 окт 2015, 20:01

halkhalk писал(а): я ездил в экскурсионный тур из Афин,
Дешевле на всех авто арендовать.
Antipov писал(а): Только шенген оформлять нужно, единственный недостаток.
Скажу Вам по секрету. Получайте визу в Финском посольстве. Очень не хлопотно. Второй раз ехать не надо- готовые паспорта отправляют DHL до дома.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Antipov » 07 окт 2015, 22:45

Raider писал(а): Скажу Вам по секрету. Получайте визу в Финском посольстве. Очень не хлопотно. Второй раз ехать не надо- готовые паспорта отправляют DHL до дома.


Грецию мы посещали по пакетным (андроид исправил слово на "ракетным") турам. В Грецию так дешевле, нежели самостоятельно. Документы на визы подаёт туроператор, получение готового паспорта - в аэропорту. Хлопот немного - собрать документы да в Москву курьером отправить.

Если подаваться на визу самостоятельно через визовый центр, то отправка готовых паспортов DHLем предусмотрена почти у всех шенгенских ВЦ. Это не только финнов фича.

И да, запрашивать визу надо у той страны, в которую собираешься ехать. Поездка по визе, полученной под поездку в Финляндию в другую страну - это нарушение, за такое депортировать могут. Если это не последующие поездки по мультивизе, конечно.
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VovchikP
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 04:37
Откуда: Россия

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение VovchikP » 22 окт 2015, 16:37

А самостоятельно поискать билеты и подобрать жильё разве не дешевле и выгоднее будет? и интереснее.
Мы в этом году именно так летали, правда не совсем в Европу, но всё же.
В Европе наверное сейчас, в связи с ростом курса тоже не особо вольготно отдыхать людям из России?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Antipov » 22 окт 2015, 17:14

По-разному бывает.
В Грецию выгоднее ехать с туроператором, особенно если недорогие варианты рассматривать. В том году на Крит по цене одни билеты получались дороже чем тур от Тез-тура в дешевый отель.
А вот в Испанию мы всегда гоняли сами. И не ограничивались стандартным "приехал, прожил неделю, уехал". Часто делили путешествие на две части - например первую половину на Майорке, вторую - Коста дель Маресме. Так, естественно, выгднее самому.
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение артур200 » 02 фев 2016, 20:15

мы вот летали в Италию нам очень понравилось. Цены на отдых в Италии привлекательны и мало зависят от времени года, как и туристический спрос. Экскурсионные туры в Италию популярны круглый год. В 2015 году Италию посетили около 1 миллиона русских туристов. Турпоток на курорты Италии немного снизился и, итальянская сторона, предполагая стимулировать спрос на туры, планирует увеличивать количество выдаваемых многократных виз в Италию.
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артур94
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 16:49

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение артур94 » 13 фев 2016, 12:29

а в этом году планируем полететь в Таиланд. Отдых в Таиланде — это отдых на белоснежных пляжах, утопающих в тропической зелени на островах Пхукет и Самуи, изысканная тайская кухня, всемирно известный тайский массаж.надеюсь нам очень понравится
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carl5
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 19:42

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение carl5 » 15 фев 2016, 13:05

артур94 писал(а):а в этом году планируем полететь в Таиланд. Отдых в Таиланде — это отдых на белоснежных пляжах, утопающих в тропической зелени на островах Пхукет и Самуи, изысканная тайская кухня, всемирно известный тайский массаж.надеюсь нам очень понравится


вам понравится, только если вы прочувствуете всю прелесть Тая путешествуя самостоятельно, без туроператора!))) здесь очень отзывчивые люди) вкусная еда!( азиатский колорит!))
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Lagerta
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 18:23

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Lagerta » 15 фев 2016, 15:01

вам понравится, только если вы прочувствуете всю прелесть Тая путешествуя самостоятельно, без туроператора!))) здесь очень отзывчивые люди) вкусная еда!( азиатский колорит!))


А где вы искали билеты? Слышала, что с горящими путевками сейчас сложновато.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Denata » 15 фев 2016, 16:26

Летом в Италию или Испанию, если Европа.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение ENGI » 15 фев 2016, 19:51

Желаю в этом году всем ботам, а также "ольгинским" и им сочувствующим, поехать на Шпицберген снег убирать.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:10

Согласна - Италия хорошая страна для качественного отдыха всей семьей. Вот почитайте об этой стране, особенно хочу выделить отели озера Гарда (ссылка удалена).
Как по мне, так это идеальное место для проведение отпуска: чисто, уютно, комфортно и не дорого!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 16:56

Врешь, интернет - рекламщики не имеют второй пары порток, а не то что "крююиз")
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Anatup

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Anatup » 17 май 2018, 21:12

Интернет-сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Вот и сайт https://spiritrelax.ru/travel-spain/ помогает бронировать жилье, авто, билеты на самолет. Это можно сделать со страниц этого сайта, что является очень удобным. Читаешь обзор, какие есть сервисы и сразу же их пробуешь. Мы в прошлый раз были в Италии. И довольно неплохо сэкономили благодаря действиям, расписанных на сайте. Думаем и с Испанией нам повезет.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение UNCLE1911 » 17 май 2018, 21:29

Anatup писал(а):Интернет-сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Вот и сайт Говно помогает бронировать жилье, авто, билеты на самолет. Это можно сделать со страниц этого сайта, что является очень удобным. Читаешь обзор, какие есть сервисы и сразу же их пробуешь. Мы в прошлый раз были в Италии. И довольно неплохо сэкономили благодаря действиям, расписанных на сайте. Думаем и с Испанией нам повезет.

А ну, расскажи ка нам, Путана, про Италию. Много ли заработали с подругами? И какими частями тела?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение vorog58 » 09 июл 2018, 16:59

Всем привет. Я по началу тоже думал летом поехать в Европу , в Болгарию или на Балканы. Но как- то зашел на этот форум : https://hainan.asiaopen.ru/ Открытый Хайнань. Ознакомился, почитал , по общался и решил съездить на остров Хайнань, в Китае - этим летом. Надеюсь ,там будет на много интереснее и экзотичнее , чем в Европе
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение UNCLE1911 » 09 июл 2018, 17:39

vorog58 писал(а):Всем привет. Я по началу тоже думал летом поехать в Европу , в Болгарию или на Балканы. Но как- то зашел на этот форум : https://hainan.asiaopen.ru/ Открытый Хайнань. Ознакомился, почитал , по общался и решил съездить на остров Хайнань, в Китае - этим летом. Надеюсь ,там будет на много интереснее и экзотичнее , чем в Европе

Да врешь ты все рекламщик, на грядках в старожилове будет твой отпуск проходить
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение vorog58 » 12 авг 2018, 09:12

Всем привет. Кстати мы в прошлом году отдыхали в Италии и снимали виллу на озере комо:https://www.comolake-today.com/villaincomo/ . Прекрасное место ,невероятно красивая природа, есть на что посмотреть старинная архитектура. Чистейшая вода в озре. Кстати , остановиться можно и в отеле, здесь их множество и цены приемлемые. В этом году ,тоже думаем туда махнуть.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение UNCLE1911 » 16 авг 2018, 23:02

vorog58 писал(а):Всем привет. Кстати мы в прошлом году отдыхали в Италии и снимали виллу на озере комо:https://www.comolake-today.com/villaincomo/ . Прекрасное место ,невероятно красивая природа, есть на что посмотреть старинная архитектура. Чистейшая вода в озре. Кстати , остановиться можно и в отеле, здесь их множество и цены приемлемые. В этом году ,тоже думаем туда махнуть.

Поподробнее, пиз..бол. Куда-куда ты выезжал из хрущевки в Строителе?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 19:42

Если честно , денег на отдых в Европе просто нет. А вот Краснодар этим летом с другом посетили . Остановились в гостинице с почасовой оплатой: https://edem-v-gosti.ru/rus/gostinitsy- ... y-oplatoy/ Кстати не дорого и в центре города
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