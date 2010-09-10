Куда поехать летом в Европу?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Куда поехать летом в Европу?
Привет Мне тоже пришлось не давно посещать Дюсельдорф , там у меня подруга живет. И летела самолетом. Очень удобно и быстро. Кстати подобрать дешевые электронные авиабилеты можно через интернет. Хочу отметить это очень удобно забронировать билеты и туда и обратно , можно прямо не выходя из дома
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