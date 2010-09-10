Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:34

Привет Мне тоже пришлось не давно посещать Дюсельдорф , там у меня подруга живет. И летела самолетом. Очень удобно и быстро. Кстати подобрать дешевые электронные авиабилеты можно через интернет. Хочу отметить это очень удобно забронировать билеты и туда и обратно , можно прямо не выходя из дома