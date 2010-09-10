Куда поехать летом в Европу?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Куда поехать летом в Европу?
Привет Мне тоже пришлось не давно посещать Дюсельдорф , там у меня подруга живет. И летела самолетом. Очень удобно и быстро. Кстати подобрать дешевые электронные авиабилеты можно через интернет. Хочу отметить это очень удобно забронировать билеты и туда и обратно , можно прямо не выходя из дома
Re: Куда поехать летом в Европу?
Главное это хорошая компания и конечно же фотографии которые вы оттуда привезете. Но не всегда они получаются поэтому нужно их отредактировать. Но вот тут вопрос не много фоторедакторов на русском языке. Вам на помощь может прийти вот этот редактор фотографий https://photo-master.com/download.php который поможет отредактировать ваши фото.
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