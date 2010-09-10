Куда поехать летом в Европу?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение inna8585v » 26 фев 2019, 10:34

Привет Мне тоже пришлось не давно посещать Дюсельдорф , там у меня подруга живет. И летела самолетом. Очень удобно и быстро. Кстати подобрать дешевые электронные авиабилеты можно через интернет. Хочу отметить это очень удобно забронировать билеты и туда и обратно , можно прямо не выходя из дома
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение щукин » Сегодня, 10:18

Главное это хорошая компания и конечно же фотографии которые вы оттуда привезете. Но не всегда они получаются поэтому нужно их отредактировать. Но вот тут вопрос не много фоторедакторов на русском языке. Вам на помощь может прийти вот этот редактор фотографий https://photo-master.com/download.php который поможет отредактировать ваши фото.
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