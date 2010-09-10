Куда поехать летом в Европу?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Laca » 09 авг 2023, 19:50

Алексеич писал(а):Сейчас можно в любую точку мира лететь. С этим нет проблем.

Согласна с вами. И для покупки авиабилетов даже не нужно никуда ходить, можно онлайн билеты покупать. Я в Костанай https://tickets.kz/avia/city/kostanay авиабилет хочу купить, смотрю, что тут по ценам. И даже хочу отметить, что билеты можно купить по очень привлекательным ценам.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Куда поехать летом в Европу?

Сообщение Алексеич » 09 авг 2023, 20:52

Да, онлайн точно очень удобно билеты покупать. В этом я с вами соглашусь.
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