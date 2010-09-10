Сообщение A1ex » 29 май 2014, 22:04

+100500 тоже ищу хороших специалистов для копки колодца и септика!

P.s. А стоимость в среднем по городу 2,5т.р. за кольцо работа, либо 5 т.р. за кольцо под ключ