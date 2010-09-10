Сколько стоит выкопать колодец?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Iren
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 16:14

Сколько стоит выкопать колодец?

Сообщение Iren » 05 май 2014, 09:44

Подскажите пожалуйста, сколько стоит выкопать колодец, колец на 8.....? Кто недавно с этим вопросом сталкивался,отзовитесь, порекомендуйте специалистов.
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A1ex
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 08:48

Re: Сколько стоит выкопать колодец?

Сообщение A1ex » 29 май 2014, 22:04

+100500 тоже ищу хороших специалистов для копки колодца и септика!
P.s. А стоимость в среднем по городу 2,5т.р. за кольцо работа, либо 5 т.р. за кольцо под ключ
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amsh
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 11:32

Re: Сколько стоит выкопать колодец?

Сообщение amsh » 30 май 2014, 08:29

В том году колодец в 7 колец обошелся в 44800
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A1ex
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 08:48

Re: Сколько стоит выкопать колодец?

Сообщение A1ex » 01 июн 2014, 00:17

Под ключ? Как отзывы, кто делал? Можно в лс
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Mary62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 42 минуты назад

Re: Сколько стоит выкопать колодец?

Сообщение Mary62 » 41 минуту назад

Попробуйте посчитать на этом калькуляторе железобетонных колец http://penobloki.rzcity.ru/zhelezobetonnyye-koltsa.html
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