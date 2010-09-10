Сколько стоит выкопать колодец?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Сколько стоит выкопать колодец?
Подскажите пожалуйста, сколько стоит выкопать колодец, колец на 8.....? Кто недавно с этим вопросом сталкивался,отзовитесь, порекомендуйте специалистов.
Re: Сколько стоит выкопать колодец?
+100500 тоже ищу хороших специалистов для копки колодца и септика!
P.s. А стоимость в среднем по городу 2,5т.р. за кольцо работа, либо 5 т.р. за кольцо под ключ
P.s. А стоимость в среднем по городу 2,5т.р. за кольцо работа, либо 5 т.р. за кольцо под ключ
Re: Сколько стоит выкопать колодец?
В том году колодец в 7 колец обошелся в 44800
Re: Сколько стоит выкопать колодец?
Под ключ? Как отзывы, кто делал? Можно в лс
Re: Сколько стоит выкопать колодец?
Попробуйте посчитать на этом калькуляторе железобетонных колец http://penobloki.rzcity.ru/zhelezobetonnyye-koltsa.html
Re: Сколько стоит выкопать колодец?
в 16-м году колодец в 7 колец обошёлся в 37.350.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей