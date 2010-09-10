Куплю новую сим-карту местного оператора
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:34
Куплю новую сим-карту местного оператора
Куплю новую сим-карту местного оператора. Сам живу в другом городе, нужно прислать её по почте. Может кто-нибудь помочь за небольшое вознаграждение?
Re: Куплю новую сим-карту местного оператора
А для каких-таких целей? Напрвлять поганой оппозиции шифрованные указания. чтоб поднять мятеж в отдельно взятой области?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куплю новую сим-карту местного оператора
Что бы отправлять SMS-ки, типа: "Мам, проблемы. Вышли денег на номер такой то. Объясню потом"?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Куплю новую сим-карту местного оператора
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
http://www.testking.org/CCNA-Voice-Certification.htm
http://www.thomasaquinas.edu/
http://www.testking.org/SY0-401.htm
http://www.testking.org/
http://www.stevenson.edu/
http://www.thomasaquinas.edu/
http://www.testking.org/SY0-401.htm
http://www.testking.org/
http://www.stevenson.edu/
Re: Куплю новую сим-карту местного оператора
Сколько платите?
5 сообщений • Страница 1 из 1
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