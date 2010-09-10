Куплю новую сим-карту местного оператора

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Асандресей
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:34

Куплю новую сим-карту местного оператора

Сообщение Асандресей » 06 май 2014, 13:38

Куплю новую сим-карту местного оператора. Сам живу в другом городе, нужно прислать её по почте. Может кто-нибудь помочь за небольшое вознаграждение?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11080
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куплю новую сим-карту местного оператора

Сообщение UNCLE1911 » 07 май 2014, 12:19

А для каких-таких целей? Напрвлять поганой оппозиции шифрованные указания. чтоб поднять мятеж в отдельно взятой области?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Куплю новую сим-карту местного оператора

Сообщение Customer » 07 май 2014, 12:25

Что бы отправлять SMS-ки, типа: "Мам, проблемы. Вышли денег на номер такой то. Объясню потом"?
Ты - это ты, а я - это я.
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waleedi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 13:36

Re: Куплю новую сим-карту местного оператора

Сообщение waleedi » 10 янв 2015, 13:48

От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
http://www.testking.org/CCNA-Voice-Certification.htm
http://www.thomasaquinas.edu/
http://www.testking.org/SY0-401.htm
http://www.testking.org/
http://www.stevenson.edu/
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Куплю новую сим-карту местного оператора

Сообщение levitskiy » Сегодня, 15:27

Сколько платите?
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