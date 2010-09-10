Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 10 май 2014, 16:44

Забей, либо косяк в базе, либо ... хотя из-за 500 рублей приставы все равно вряд ли придут. А если придут, тогда и разбираться

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...