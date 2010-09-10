Левые штрафы, как избавиться?
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Левые штрафы, как избавиться?
Вчера решил проверить свои штрафы на сайте gibdd.ru, вдруг когда то немного превысил проезжая под камерой или еще что то... Но тут обнаружил интересный штраф по статье 12.23 ч.1, выписанный Бронницким отделом ГИБДД, решил более подробно уточнить по штрафу, позвонил в ГИБДД, где мне сообщили, что постановление выписывалось вручную, постановление от 22.04.2014 (дата нарушения 22.04.2014), но самое интересное то, что в это время машина у дома стояла, да и сотрудники ГИБДД меня в этом году пока еще не останавливали. Постановление числится только по одной базе, либо просто мне так сообщили, что бы не давать более подробную информацию. Были ли у кого подобные случаи?
Re: Левые штрафы, как избавиться?
Забей, либо косяк в базе, либо ... хотя из-за 500 рублей приставы все равно вряд ли придут. А если придут, тогда и разбираться
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Левые штрафы, как избавиться?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Забей, либо косяк в базе, либо ... хотя из-за 500 рублей приставы все равно вряд ли придут. А если придут, тогда и разбираться
Забить можно, но только если знать что больше их не будет, а так будут висеть и увеличиваться и в случае чего работать как отягощающие.
Re: Левые штрафы, как избавиться?
У меня такая же фигня. Правда меня, как оказалось, оштрафовали в Краснодарском крае, где я никогда не был.
Re: Левые штрафы, как избавиться?
Зарегистрировался на сайте госуслуги, что бы посмотреть о штрафе более подробную информацию, вот что увидел:
"Нет информации о штрафах". Придется лично посещать гибдд, что бы уточнять информацию по данному штрафу.
"Нет информации о штрафах". Придется лично посещать гибдд, что бы уточнять информацию по данному штрафу.
Re: Левые штрафы, как избавиться?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Левые штрафы, как избавиться?
Все оказалось очень просто, сработал человеческий фактор, по моему обращению на сайте gibdd.ru установили, что штраф был выписан другому водителю, но сотрудник ГИБДД в постановлении неверно указал номер, ошибся в 1 цифре, об этом мне сообщила сотрудница ГИБДД по телефону. При этом пообещав исправить этот штраф в базе или удалить. Это было уже несколько дней назад, однако штраф в базе так и висит. Если не удалят, придется повторно запрос отправлять.
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