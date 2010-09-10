Где можно остановиться с палаткой?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Где можно остановиться с палаткой?
Привет, рязанцы). На днях приеду к вам в гости, хочу переночевать в палатке. Подскажите, где можно спокойно поставить? Поеду по м5. Нужно, чтобы были вменяемые дороги, и в пределах 30 км от города, если по асфальту. Желательно, покажите на карте точку)
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Да уж... Боюсь, что по m5 в пределах 30 км. от Рязани нигде не получится. Я бы ближе Кириц нигде и останавливаться не стал бы. Хотя, может кто подскажет какой-либо приемлемый вариант.
Последний раз редактировалось Customer 13 май 2014, 21:36, всего редактировалось 2 раза.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Привет незнакомец. А,что кроме палатки и переночевать негде? А так-вышел на обочину, поставил палатку и тащись!
Места много.
Места много.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Да, знакомых нет, есть только палатка). Да и на следующий день ехать дальше надо будет
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Customer писал(а):Да уж... Боюсь, что по m5 в пределах 30 км. от Рязани нигде не получится. Я бы ближе Кириц нигде и останавливаться не стал бы. Хотя, может кто подскажет какой-либо приемлемый вариант.
Кирицы, в принципе, хорошо. Как раз с той стороны буду ехать. А где там можно?
Re: Где можно остановиться с палаткой?
А почему именно 30 км. зона от города? Это принципиально?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
подожди секундочку.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Нет, не принципиально, просто обозначить. Вот Кирицы за 60 км, но по пути, место подходящее
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Там хорошо на другом берегу пруда с палаткой встать. Ты, не москвич, случайно будешь? Если москвич, то просьба - не гони! А то ваши уже несколько наших рязанцев по встречке на тот свет отправили.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Вот спасибо! Я из Самары!) Очень приятно, когда так хорошо помогают)
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Всего доброго! Удачного отдыха и счастливого пути!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Ты - это ты, а я - это я.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Где можно остановиться с палаткой?
А в районе Рыбного на Воже?
Re: Где можно остановиться с палаткой?
Для кого-то может тема уже не актуальна, но мне крайне необходим совет от профессионалов туризма и в частности по выбору палатки. Есть интернет-магазин, в котором много палаток, но какую выбрать не знаю. Качество гарантируют, ассортимент мне нравится, да и цены доступные. Посоветуйте, что выбрать?
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