Сообщение Customer » 13 май 2014, 21:34

Да уж... Боюсь, что по m5 в пределах 30 км. от Рязани нигде не получится. Я бы ближе Кириц нигде и останавливаться не стал бы. Хотя, может кто подскажет какой-либо приемлемый вариант.

Последний раз редактировалось Customer 13 май 2014, 21:36, всего редактировалось 2 раза.

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