Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Deni
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 02:25

Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?

Сообщение Deni » 19 май 2014, 00:24

Ребята, где в Рязани хороший выбор ламината/паркета?

И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?

А то был на днях в ОБИ, Стройке, СтройБарсе - ламинат дешевый в основном, 33-34 класса очень мало, в общем выбора никакого. Пробки на лоджию тоже не нашел.

По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.

В общем куда ехать за вышеописанным товаром, посоветуйте? Понятно что в Москву, но хочется под боком найти =))) Спасибо.
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АлександрМих
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение АлександрМих » 19 май 2014, 16:02

Deni писал(а):Ребята, где в Рязани хороший выбор ламината/паркета?

Есть в НИТИ контора "Паркет плюс" вроде бы как на этом специализируются.
Потом ещё отдел с паркетом есть в ТЦ "Строй DEPO" на втором этаже, как называется к сожалению не помню.
Deni писал(а):И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?
По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.

По сантехнике, так чтобы посмотреть и пощупать, то наверное в бывшем СтройБарсе больше всего.
Если щупать не обязательно, то есть "Аква-Комфорт", тоже на втором этаже в ТЦ "Строй DEPO", под заказ ассортимент возят больше всех в Рязани.
Есть ещё "Верона" остановка "Дом книги", но сегмент уже подешевле.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4674
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение Князь » 19 май 2014, 20:25

Вы ламинат 34 класса куда стелить собираетесь? В школу бальных танцев на шпильках с титановыми набойками?
И это пройдет...
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Deni
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 02:25

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение Deni » 19 май 2014, 20:54

У нас собака =)) Хотя соглашусь, 33 вполне хватит.

Был сегодня в Апельсинах, у них чуть получше выбор.
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение никанора » 19 май 2014, 21:28

Собака по ламинату цокать будет, а если не копает спецом, то никаких следов. Да, и по цвету определитесь, темные красивы, но очень непрактичны и без собаки, каждая пылинка на виду.
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.RM.
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 17:35
Откуда: Рязань

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение .RM. » 19 май 2014, 22:13

по напольным покрытиям "Управдом" на НИТИ ещё,да и по территории там магазинов тьма.но толку,если везде одно и тоже.
по сантехнике к выше перечисленным остается добавить "Акваторию" и "Нептун".

по классу ламината особо не заморачивайтесь,в Апельсине 33-го навалом.
собака,если захочет,протрет хоть 120-й класс.ламинату важнее ровное основание и правильная уборка.
https://vk.com/remontkv62
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alenkina.olya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 12:45

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол

Сообщение alenkina.olya » 10 фев 2015, 12:52

Последний раз сантехнику покупали здесь
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Anatup

Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?

Сообщение Anatup » Сегодня, 10:41

На счёт сантехники можете сюда обратиться. Как-то покупали у них тумбу с раковиной. Очень долго не могли найти в обычных магазинах нужную нам по цвету, а если и находили, то по заоблачным ценам. А у них и выбор есть и ценовая политика не сдирающая последнюю кожу.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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