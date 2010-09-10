Сообщение АлександрМих » 19 май 2014, 16:02

Deni писал(а): Ребята, где в Рязани хороший выбор ламината/паркета?

Deni писал(а): И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?

По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.

Есть в НИТИ контора "Паркет плюс" вроде бы как на этом специализируются.Потом ещё отдел с паркетом есть в ТЦ "Строй DEPO" на втором этаже, как называется к сожалению не помню.По сантехнике, так чтобы посмотреть и пощупать, то наверное в бывшем СтройБарсе больше всего.Если щупать не обязательно, то есть "Аква-Комфорт", тоже на втором этаже в ТЦ "Строй DEPO", под заказ ассортимент возят больше всех в Рязани.Есть ещё "Верона" остановка "Дом книги", но сегмент уже подешевле.