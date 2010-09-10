Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?
Ребята, где в Рязани хороший выбор ламината/паркета?
И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?
А то был на днях в ОБИ, Стройке, СтройБарсе - ламинат дешевый в основном, 33-34 класса очень мало, в общем выбора никакого. Пробки на лоджию тоже не нашел.
По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.
В общем куда ехать за вышеописанным товаром, посоветуйте? Понятно что в Москву, но хочется под боком найти =))) Спасибо.
И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?
А то был на днях в ОБИ, Стройке, СтройБарсе - ламинат дешевый в основном, 33-34 класса очень мало, в общем выбора никакого. Пробки на лоджию тоже не нашел.
По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.
В общем куда ехать за вышеописанным товаром, посоветуйте? Понятно что в Москву, но хочется под боком найти =))) Спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
Deni писал(а):Ребята, где в Рязани хороший выбор ламината/паркета?
Есть в НИТИ контора "Паркет плюс" вроде бы как на этом специализируются.
Потом ещё отдел с паркетом есть в ТЦ "Строй DEPO" на втором этаже, как называется к сожалению не помню.
Deni писал(а):И куда ехать за сантехникой - ванная, унитаз?
По сантехнике тоже - ассиметричных ванн мало, приставной унитаз толком не нашел что нужно.
По сантехнике, так чтобы посмотреть и пощупать, то наверное в бывшем СтройБарсе больше всего.
Если щупать не обязательно, то есть "Аква-Комфорт", тоже на втором этаже в ТЦ "Строй DEPO", под заказ ассортимент возят больше всех в Рязани.
Есть ещё "Верона" остановка "Дом книги", но сегмент уже подешевле.
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
Вы ламинат 34 класса куда стелить собираетесь? В школу бальных танцев на шпильках с титановыми набойками?
И это пройдет...
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
У нас собака =)) Хотя соглашусь, 33 вполне хватит.
Был сегодня в Апельсинах, у них чуть получше выбор.
Был сегодня в Апельсинах, у них чуть получше выбор.
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
Собака по ламинату цокать будет, а если не копает спецом, то никаких следов. Да, и по цвету определитесь, темные красивы, но очень непрактичны и без собаки, каждая пылинка на виду.
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
по напольным покрытиям "Управдом" на НИТИ ещё,да и по территории там магазинов тьма.но толку,если везде одно и тоже.
по сантехнике к выше перечисленным остается добавить "Акваторию" и "Нептун".
по классу ламината особо не заморачивайтесь,в Апельсине 33-го навалом.
собака,если захочет,протрет хоть 120-й класс.ламинату важнее ровное основание и правильная уборка.
по сантехнике к выше перечисленным остается добавить "Акваторию" и "Нептун".
по классу ламината особо не заморачивайтесь,в Апельсине 33-го навалом.
собака,если захочет,протрет хоть 120-й класс.ламинату важнее ровное основание и правильная уборка.
https://vk.com/remontkv62
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 12:45
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор бол
Последний раз сантехнику покупали здесь
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?
На счёт сантехники можете сюда обратиться. Как-то покупали у них тумбу с раковиной. Очень долго не могли найти в обычных магазинах нужную нам по цвету, а если и находили, то по заоблачным ценам. А у них и выбор есть и ценовая политика не сдирающая последнюю кожу.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?
В этом магазине большой выбор напольных покрытий, у yb[приемлемые цены плюс отличное качество
Re: Магазины напольных покрытий и сантехники - где выбор больше?
если думаете купить Ламинат или другие напольные покрытия посмотрите с доставкой - чтобы не таскать)
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