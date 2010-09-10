Не могу забыть парня. Что делать?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Не могу забыть парня. Что делать?
Займитесь чем-нибудь, начните больше общаться, просто видимо слишком мало времени прошло.
Re: Не могу забыть парня. Что делать?
Подходи на Советскую 23/7, меня знает весь дом, особенно, Макеров, дочь которого я соблазнил.
Меня тоже не забудешь!
Вовец.
Меня тоже не забудешь!
Вовец.
- koveksandra
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26
Re: Не могу забыть парня. Что делать?
сама до сих пор одного не могу забыть, обидел очень
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