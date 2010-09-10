Не могу забыть парня. Что делать?

Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Не могу забыть парня. Что делать?

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:45

Займитесь чем-нибудь, начните больше общаться, просто видимо слишком мало времени прошло.
Вернуться к началу
HALECKIY
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 14:41

Re: Не могу забыть парня. Что делать?

Сообщение HALECKIY » 30 янв 2017, 14:51

Подходи на Советскую 23/7, меня знает весь дом, особенно, Макеров, дочь которого я соблазнил.
Меня тоже не забудешь!
Вовец.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
koveksandra
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26

Re: Не могу забыть парня. Что делать?

Сообщение koveksandra » Вчера, 23:49

сама до сих пор одного не могу забыть, обидел очень
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Любовь, романтика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей