Не могу забыть парня. Что делать?

Обсуждение отношений между людьми.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Не могу забыть парня. Что делать?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:39

Конечно , лучше найди себе нового парня. У меня одна знакомая , когда ее бросил муж , скажем долго не горевала через интернет нашла. И все стало нормально.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Не могу забыть парня. Что делать?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:45

Всем привет. Я думаю , что из за этого не стоит сильно расстраиваться. Кстати у меня одна знакомая через сайт знакомств для секса : https://loovexi.ru/ нашла партнера для секса и очень довольна.
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